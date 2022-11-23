【環球加息】新西蘭央行加息75個基點至4.25厘符預期　歷來最大加息幅度

新西蘭央行將基準利率從3.5厘上調至4.25厘，加幅達75個基點，符合市場預期。今次是該行歷來最大加幅，亦令基準利率達到2008年來最高水平。紐元兌美元升0.5%，至0.6179。

央行公告顯示，委員會同意基準利率達到一個更高的水平，且要比之前所預示的更快，以確保通脹在中期內回到目標範圍內。核心消費價格通脹率過高，就業率超過了最大的可持續水平，且近期通脹預期已上升。

央行會議紀錄曾考慮大手加息1厘

公告又指，全球增長的持續放緩，將通過金融和貿易渠道影響新西蘭，並由於不確定性而影響人們信心。而該國的總需求續超過該國供應商品和服務的能力，一系列的指標續表明廣泛通脹壓力。委員會成員一致認為貨幣條件需續進一步收緊，以便確信對支出有足夠限制，使通脹率回到每年1至3%的目標範圍內。

新西蘭央行此前已連續5次加息50個基點。而今次議息會議紀錄則顯示，委員會曾考慮加息75個基點甚至100個基點（即1厘），經權衡風險後，委員會同意今次加息75個基點是合適。

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編輯：胡學能