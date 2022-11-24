  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 10:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人工智能作預測性維護　減低意外發生

股市 10:00 2022/11/24

分享：

分享：

機械意外可預視，並非無稽之談。中國信息科技 （08178） 以Ai人工智能科技作「預測性維護」透過外置的探測系統，收集機械發出的聲音、溫度、振動、影像等資訊，即時傳送此等資料到企業的中央系統，並透過Ai和機器深度學習分析等，洞察出這些機械設備的實際情況，並能推論所需要的維護方案，更不用昂貴測試成本。

這都能應用在各行各業上，尤其是持續性使用的機械，電梯、電門、運輸帶、各類型製造業、化工業、飲食業加工廠、煉油業等等。早年德國數據報告公司Deloitte，對於「預測性維護」作出研究報告指出，很多產業設立了「預測性維護」系統之後，可提升產能25%、減少故障70%、更降低維修成本達25%。善用的話，大型垂釣屏幕、扶手天梯、鐵路車門這些意外可能不會發生。

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作者簡介：
李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

欄名 : 科創前瞻

最新專欄文章 更多

科創前瞻 - 千萬港元一周年展覽　Web5誓向全球
2022/10/27
千萬港元一周年展覽　Web5誓向全球
科創前瞻 - 由品牌公司請Web3專才 看清元宇宙發展
2022/10/13
由品牌公司請Web3專才 看清元宇宙發展
科創前瞻 - 裸視3D屏幕「VE」房 體驗虛擬元宇宙
2022/09/30
裸視3D屏幕「VE」房 體驗虛擬元宇宙
科創前瞻 - 可能連一張圖都沒有？NFT版權漏洞
2022/09/15
可能連一張圖都沒有？NFT版權漏洞
科創前瞻 - 元宇宙6大生活應用　打破地域界限
2022/09/01
元宇宙6大生活應用　打破地域界限
網絡保安 雲端 科技產品 李應樵 深度學習 媒體 人工智能 AR

上一篇文章

【ET開市直擊】港股終止5連跌有冇力彈？小米績後策略部署（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【聯繫匯率】對沖基金大鱷Bill Ackman：持有大量沽空港元倉位　「港元與美元脫鉤只是時間問題」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】3個月美元拆息創海嘯後高　議息記錄暗示放慢加息　納指漲1%　道指升95點
【美股收市】3個月美元拆息創海嘯後高　議息記錄暗示放慢加息　納指漲1%　道指升95點
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【FTX爆煲】FTX案首次上庭　律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了　Sam Bankman-Fried管治水平史上未見
【FTX爆煲】FTX案首次上庭　律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了　Sam Bankman-Fried管治水平史上未見
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款