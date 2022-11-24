人工智能作預測性維護　減低意外發生

機械意外可預視，並非無稽之談。中國信息科技 （08178） 以Ai人工智能科技作「預測性維護」透過外置的探測系統，收集機械發出的聲音、溫度、振動、影像等資訊，即時傳送此等資料到企業的中央系統，並透過Ai和機器深度學習分析等，洞察出這些機械設備的實際情況，並能推論所需要的維護方案，更不用昂貴測試成本。

這都能應用在各行各業上，尤其是持續性使用的機械，電梯、電門、運輸帶、各類型製造業、化工業、飲食業加工廠、煉油業等等。早年德國數據報告公司Deloitte，對於「預測性維護」作出研究報告指出，很多產業設立了「預測性維護」系統之後，可提升產能25%、減少故障70%、更降低維修成本達25%。善用的話，大型垂釣屏幕、扶手天梯、鐵路車門這些意外可能不會發生。

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作者簡介：

李應樵博士，Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人、藝術和收藏品行業DOT公司Coinllectibles非執行主席、媒體和娛樂行業的DOT公司Marvion非執行主席。

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