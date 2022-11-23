【vivo新機】首部搭載Snapdragon 8 Gen 2手機登場　vivo X90系列最平$4,049可入手

▲ vivo宣布，X90系列新機正式登場！

來到年末，手機大戰依然未落幕。以影像能力在近年備受矚目的vivo X系列，終於昨（22日）晚正式登場！vivo宣布，X90 系列新機共有三款，分別為：X90、X90 Pro以及X90 Pro+。其中最受外界關注的，莫過於首部搭載高通Snapdrasgon 8 Gen 2的X90 Pro+。

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是次X90系列採用了兩款芯片，X90 Pro+採用Snapdragon 8 Gen 2運算平台，而X90 Pro與X90則均搭載天璣9200處理器。而相同的是，三款手機均搭載vivo最新的自研V2影像處理器，帶來「4K 超感“夜視儀”」、「臻彩夜景錄影」與「雙芯片Boost電競體驗」三大特色。

一直主打超強攝力的X系列，是次也不例外。X90每個鏡頭都使用蔡司的T* 光學鏡頭，5,000萬像的主鏡頭設新的 「VCS 仿生光譜技術」，更有感的減少噪點。

▲ 一圖看清vivo X90 Pro規格（vivo官方圖片）

基本版X90搭載擁有3,200萬像素自拍相機，後置三攝由採用VCS IMX866感光器的5,000萬像素廣角主攝、1,200萬像素的2X人像和1,200萬像素超廣角相機組成。而X90 Pro與X90 Pro+的主攝則採用與小米 12S Ultra同款的1英吋Sony IMX989感光器，而2倍光學變焦鏡頭則採用Sony IMX758感光元件。另外，在X80系列採用的微雲台設計則轉為光學防震設計。

X90 Pro+更採用114度的低變形超廣角鏡頭，搭載了蔡司微縮虛化功能。另外搭載了5,000萬像素定焦和 6,400萬像素90mm中長焦段2顆人像鏡頭，同時也是潛望式超遠鏡頭，可讓90 Pro+ 在6、7倍焦段時，仍有1,200萬畫素的解析度。

▲ 一圖看清vivo X90 Pro+規格（Vivo官方圖片）

採用曲面屏幕 X90 Pro+升級到三星E6 2K

其他規格方面，是次手機均採用曲面屏幕，X90和X90 Pro配備了6.78吋1.5K的BOE AMOLED面板，X90 Pro+則升級到Samsung的2K+ E6 AMOLED。另外，vivo X90內置4,810mAh大電池、X90 Pro則有4,870mAh、X90 Pro+則採用4,700mAh電池。X90和X90 Pro均支援120W快充，Pro還會多一個50W無線快充。而X90 Pro+則只有80W有線加50W無線充電。

售價方面，vivo 90為3,699人民幣（約4,049港元）起，即日於內地開放預購、11月30日開賣；vivo 90 Pro為 4,999人民幣 （約5,473港元）起，即日起於內地開放預購、12月6日開賣；vivo 90 Pro+為6,499人民幣（約7,115港元）起，11月28日起於內地開放預購、12月6日開賣。

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責任編輯：曾曉汶

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