▲ 【金融中心】金管局陳維民：聯匯制度對維持香港金融穩定起重要作用 爭取在近期啟動「互換通」

金管局副總裁陳維民出席2022金融街論壇年會演講時表示，最近一段時間，全球投資環境變化巨大，短短兩年多之間，金融市場由極度寬鬆的貨幣政策環境，急速逆轉到近期緊縮的貨幣政策，同時地緣政治和地區衝突令國際形勢更趨複雜多變，新冠疫情仍然在不同程度上影響着經濟社會的發展，不少主要經濟體正面對高通脹、低增長的格局，所有的這些因素疊加，加劇了金融市場的波動，影響跨境資本的流向。

陳維民指，香港的實體經濟和金融市場對外高度開放，也是連接內地和全球的門戶，金融平台匯聚了來自世界各地包括內地的市場參與者，因此香港市場對全球政經變化、跨境資金流向相對敏感，面對複雜多變的形勢，保持香港金融體系的穩定性和提高市場的韌性，顯得更為重要。

「與區內的資金流動趨勢相同，在美國進入加息周期以來，香港股票市場下挫，同時在利差帶動下，資金流出港元體系，儘管資金流出港元，市場對聯繫匯率制度仍保持高度信心，這對於維持香港金融穩定起着重要的作用。」

首十個月點心債發行額超過1,000億元人民幣

他強調，美元利率上升以及市況波動，一定程度影響了香港股市和債券市場的融資和交易活動，香港銀行的總體貸款活動今年以來基本持平，離岸人民幣融資活動在過去一年多穩步增加，今年頭10個月點心債發行額已經超過1,000億元人民幣，創2014年以來的新高。同時互聯互通雙向交投暢旺，股票通北向交易今年首三季度總體錄得淨流入，日均交易保持在超過1,000億元人民幣的較高水平。

陳維民稱，金管局正從三方面優化香港離岸人民幣市場建設，首先是提高離岸人民幣流動性，人民銀行與金管局在今年7月建立常備貨幣互換安排，並大幅增加互換額度至8,000億元人民幣，並推動人民幣產品多元化發展，而為配合國際投資者管理風險的需要，爭取在近期啟動「互換通」，同時協助國際投資者管理投資在岸人民幣債券的利率風險也抓緊進行在香港股票交易中使用人民幣的籌備工作，並爭取更多境内外機構赴港發行人民幣債券。

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編輯：陳韻妍