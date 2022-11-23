  • 24°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 10:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【領展823】領展發行固定年息率4.5厘的五年期可轉換債券　集資33億　股價跌逾3%

股市 10:09 2022/11/23

分享：

分享：

【領展823】領展發行固定年息率4.5厘的五年期可轉換債券　集資33億

領展 （00823） 發行固定年息率4.5厘的五年期可轉換債券，集資33億元。有關債券可以初步轉換價每基金單位61.92元（可予調整）轉換為領展新基金單位，初步轉換價相當於2022年11月22日在聯交所收市價約16.5%以上的轉換溢價。香港上海滙豐銀行為是次債券發行的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人。領展股價跌逾3%，低見51.15元。

假設領展現有基金單位持有量沒有其他變化，以及債券按初步轉換價每基金61.92元 全數轉換，領展將發行最多約5329.46萬個基金單位，佔經發行新基金單位擴大後的已發行基金單位數目約2.5%。

領展減派息　王國龍：酌情分派已完結【下一頁】

是次債券發行所得款項能為現有償付責任提供再融資機會，並可用作一般企業用途。領展已償還大部份上一次於2019年發行的40億元可轉換債券，未償還金額僅7.87億元。

領展行政總裁王國龍表示，這次發行不但令集團可以較低融資成本補充資金，同時亦為營運需要及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

相關文章：【大行看領展823】高盛因兩原因　降領展目標價逾一成至69.6元

相關文章：【領展業績823】領展聶雅倫：若中港進一步放寬防疫措施　料為零售市道帶來更大刺激

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 王國龍 債券 領展 香港 滙豐控股（00005） 集資

上一篇文章

【ET開市直擊】「中字股」炒上可否追？股神再沽比亞迪怎部署（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【FB母企】Meta否認CEO朱克伯格將於明年辭職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指漲397點越34000關 納指升1.4% 標指收復4千關 （不斷更新）
【美股收市】道指漲397點越34000關 納指升1.4% 標指收復4千關 （不斷更新）
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款