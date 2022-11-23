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【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%

股市 16:18 2022/11/23

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【領展823】領展發行固定年息率4.5厘的五年期可轉換債券　集資33億

領展 （00823） 發行固定年息率4.5厘的五年期可轉換債券，集資33億元。該批債券初步轉換價為61.92元（可予調整），相當於領展11月22日收市價溢價16.5%以上。領展股價曾跌6%，低見50元，收報50.65元，跌4.7%，成交額6.88億元。

香港上海滙豐銀行為領展是次債券發行的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人。

假設領展現有基金單位持有量沒有其他變化，以及債券按初步轉換價每基金61.92元全數轉換，領展將發行最多約5329.46萬個基金單位，佔經發行新基金單位擴大後的已發行基金單位數目約2.5%。

領展減派息　王國龍：酌情分派已完結【下一頁】

是次債券發行所得款項能為現有償付責任提供再融資機會，並可用作一般企業用途。領展已償還大部份上一次於2019年發行的40億元可轉換債券，未償還金額僅7.87億元。

領展行政總裁王國龍表示，這次發行不但令集團可以較低融資成本補充資金，同時亦為營運需要及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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相關文章：【領展業績823】領展聶雅倫：若中港進一步放寬防疫措施　料為零售市道帶來更大刺激

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 王國龍 債券 領展 香港 滙豐控股（00005） 集資

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