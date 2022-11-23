香港恒生大學全港首辦「決策分析卓越獎」 表揚傑出企業決策分析發明及應用 現已接受報名 

▲ 恒大首次舉辦「決策分析卓越獎」，表彰傑出企業的決策分析發明和應用。

為推動決策分析的發展，香港恒生大學（恒大）決策科學學院舉辦全港首個「決策分析卓越獎」，表彰傑出企業的決策分析發明和應用。恒大希望透過此獎項和案例研究等項目，推動決策分析的發展，並鼓勵更多優秀的人才和企業在商業上創新。



隨著香港轉型為知識型經濟社會，許多企業積極透過創新技術轉變和改進業務，並運用數據與科技進行決策分析，從而作出重要的商業決策。當中企業所運用的決策分析更被視為人工智能的下一個發展階段。在學術界和政府的共同努力下，恒大大數據智能中心 (BDIC) 首於今年設立「決策分析卓越獎」，涵蓋人工智能、雲計算、大數據分析、失業率等範疇，這些決策分析技術均是現時企業的主要競爭力來源。



項目負責人決策科學學院副院長巫耀榮博士表示：「科技發展是香港發展藍圖的重要一環，而決策分析透過各種數碼科技，幫助現今企業制定重要商業策略，加強企業的競爭優勢，有助香港經濟增長。我們希望透過此獎項，表揚於決策分析有突出表現的企業， 藉此提升決策分析的廣泛應用性，而得獎企業的案例亦可成為大學相關課程的參考教材。 我們將舉辦一連串的案例研究、研討會和講座，吸引有興趣的企業，亦會邀請該領域的 專家來調查和評估企業在決策分析中的實踐和影響。」

「決策分析卓越獎」將透過一系列標準作出評估及篩選，包括資料驅動決策的管理策略、 展示資料驅動決策影響的案例、穩健的決策分析方法及未來計劃中的替代數據。所有申請者提交的資料均會由學者和業界專家組成的評審小組篩選，並須經過選拔及面試程序， 獲獎企業將獲邀於頒獎典禮上分享。

恒大「決策分析卓越獎」截止報名日期為 2023 年 1 月 31 日下午 5 時正

詳情及報名：https://www.daoa2023.site/cn/

香港恒生大學簡介

香港恒生大學（恒大）是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，共有約 6,000 名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，以優質教學和學生的全方位發展為最優先目標。

矢志成為區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、結合生活與學習的住宿書院制度、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究，以及優質的學生發展/支援服務。恒大在 2021 年英國《泰晤士高等教育》（THE）「大學影響力排名 2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首 200 名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。



(特約)