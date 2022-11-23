第一屆「一帶一路」青年發展高峰論壇

▲ 第一屆「一帶一路」青年發展高峰論壇的主題是：落實「二十大」精神，發揮香港平台作用，助力「雙循環」和「一帶一路」比翼發展。圖左起：一帶一路總商會主席林建岳、香港特區政府政務司司長陳國基、外交公署特派員劉光源、一帶一路總商會會長鄭翔玲、中聯辦青工部副部長萬寧。

由一帶一路總商會和外交部駐香港特派員公署聯合主辦的第一屆「一帶一路」青年發展高峰論壇於11月17日在香港會展中心成功舉辦。是次論壇的主題是：落實「二十大」精神，發揮香港平台作用，助力「雙循環」和「一帶一路」比翼發展。在論壇上，亦正式宣布成立「國際青年僑商協作平台」。

時值香港回歸25周年、中國共產黨「二十大」在北京召開，中央對治理港澳的大政方針作出系統闡釋，為香港未來發展指明方向、描繪藍圖，體現了對香港的高度重視和全力支持。主辦方希望通過論壇幫助青年了解國家發展戰略，發現香港新機遇，共同助力香港拓展多元發展空間，建立新增長引擎，同時找到個人發展的更長、更新、更廣賽道。

▲ 由一帶一路總商會和外交部駐香港特派員公署聯合主辦的第一屆「一帶一路」青年發展高峰論壇11月17日在香港會展中心成功舉辦。圖為主講嘉賓、分論壇演講嘉賓和項目對接會分場主持人等合照。

論壇由外交部駐香港特派員公署特派員劉光源、香港特區政府政務司司長陳國基擔任論壇主講嘉賓，一帶一路總商會會長鄭翔玲為論壇致開幕辭。

鄭翔玲在致辭中表示，「二十大」報告以青年強則國家強為註腳，將青年工作作為執政黨的戰略性工作，香港本屆政府的施政報告也切實在青年人的學業、就業、創業、置業方面制定目標和行動。相信香港青年可以在這「新時期」的「新篇章」中有更好的發展及未來。

▲ 一帶一路總商會會長鄭翔玲在開幕式致歡迎辭。

劉光源在致辭中指出，新時代新征程上，廣大青年更加大有可為，也必將大有作為。希望青年朋友充分挖掘香港「超級連絡人」優勢，積極創新創業，做共建「一帶一路」的推動者；發揮通曉中西文化、擁有寬廣國際視野的特長，做中國故事、香港故事的傳播者；傳承和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的絲路精神，做構建人類命運共同體的踐行者。他表示，外交公署將繼續發揮外交所長，對接國家所需與特區所長，助力香港全方位參與「一帶一路」建設，為香港青年走向世界、在廣闊天地中放飛人生夢想提供有力支援。

陳國基在致辭中說，今年8月，國務院副總理韓正在香港特區政府與香港貿易發展局共同舉辦的第七屆「一帶一路高峰論壇」發表視頻致辭，寄語香港在「一帶一路」建設上貫徹「四點希望」。行政長官在上個月發表第一份《施政報告》，當中的各項舉措正對接這「四點希望」。第一，香港會積極主動從世界各地招商引才，並用好國家對香港發展「八大中心」的堅實支持，鞏固傳統優勢、開拓新興產業，以貫徹「繼續主動作為」和「做強專業服務」這兩點希望。第二，香港會向海外說好香港故事、加強與院校合作推廣吸引「一帶一路」沿綫學生來港升學發展的獎學金，並與商界和專業服務界別合辦企業交流會、項目對接會，以及組織代表團考察「一帶一路」相關國家等等，以貫徹「加强人文交流」這點希望。第三，香港會成立一個「融入國家發展大局督導組」，由行政長官擔任組長、由他及另外兩位司長擔任副組長，從策略和宏觀角度推進和督導跨局的工作，推展香港在「一帶一路」高質量發展上的經貿、專業服務和人文合作，以貫徹「深化與內地合作」的希望。

▲ 26間協辦機構的三百多位青年代表參加了是次論壇。

第一屆「一帶一路」青年發展高峰論壇共設置了三個分論壇。分論壇（一）題為《傳承創新開拓》，由一帶一路總商會青年事務委員會主任、麗新集團旗下麗豐控股有限公司高級副總裁林顥伊博士主持，與萬希泉鐘錶有限公司創辦人沈慧林，香港中文大學中國研究中心終身副教授黎晨博士，2021/2022年度香港大學亞洲環球研究所亞洲環球學人Mr Mher Sahakyan，以及hpa何設計主席何力治等演講嘉賓，分享了青年人如何助力推動社會創新、產業創新。

▲ 分論壇（一）題為《傳承創新開拓》。

分論壇（二）題為《綠色健康專業可持續發展》，由一帶一路總商會青年事務委員會委員、三原資本亞太區總裁李民煇主持，與視野機器人有限公司創辦人及首席科學官岑棓琛，香港生產力促進局主席、立法會議員陳祖恒，2021/2022年度香港大學亞洲環球研究所亞洲環球學人Mr Ebrahim Hashem，以及中國生物製藥首席執行長謝承潤等演講嘉賓，探討香港如何發揮金融和技術的作用，推動共建高標準、可持續、惠民生的綠色「一帶一路」。

▲ 分論壇（二）題為《綠色健康專業可持續發展》。

分論壇（三）部分：《聯通融合共贏》，邀得團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長、香港特區立法會議員黃元山博士主持兼任演講嘉賓，與中銀香港首席經濟學家鄂志寰博士、太古集團企業發展董事岑明彥、香港貿發局研究副總監黃醒彪等演講嘉賓，探討香港在參與「一帶一路」、粵港澳大灣區等國家戰略中的新機遇。

▲ 分論壇（三）部分：《聯通融合共贏》。

論壇上正式成立了「國際青年僑商協作平台」。一批包括可持續發展食品、專利醫療應用、虛擬元宇宙遊戲、互聯網購物、對沖基金等創新熱門項目在論壇後的項目會上展開對接。來自香港青年聯會、香港菁英會、香港華菁會、香港政協青年聯會、香港福建社團聯會青年委員會、香港潮屬社團總會青年委員會、中國和平統一促進會香港總會青年委員會、香港江蘇社團總會青年教育委員會、香港江蘇青年總會、香港青年大專學生協會、香港「武夷之友」、國際潮青聯合會、香港北京青年會、陝西省青年聯合會、潮晉會、香港潮州商會青年委員會、香港廣東青年總會、香港客屬總會青年部、香港科技青年聯合會、世界華商聯合促進會青年委員會、菲律賓香港商會、菲律賓中國和平統一促進會、菲律賓中華總商會、菲律賓廈門聯誼會、菲律賓廈門商會、香港印尼研究學社等26間協辦機構的三百多位青年代表參加了論壇。

▲ 論壇上正式成立了「國際青年僑商協作平台」。

（特約）