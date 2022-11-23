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聯儲局鷹派取態或會持續　慎防股債下行風險

宏觀解讀 09:03 2022/11/23

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美國10月份通脹放緩，市場憧憬聯儲局或會減慢加息步伐，惟當局仍聚焦於遏止通脹，美國經濟「硬着陸」風險未除。歐洲經濟則在加息及通脹夾擊下持續轉差，加上地緣政治風險猶在，眾多不確定性下，股債等風險資產仍存下行風險。

近月，聯儲局言論觸及對經濟增長的關注，加上美國10月通脹率稍為放緩，市場對減慢加息步伐的預期隨即升溫。然而，聯儲局主席鮑威爾近期亦曾強調，不希望在取得「足夠緊縮」方面造成失敗，因此，當局仍需加息至通脹回落到目標水平。

事實上，美國10月通脹率增幅雖是至1月以來最低，但整體通脹率逾7%，核心通脹率超過6%，依然處於偏高水平。即使聯儲局未來的加息幅度可能會由0.75厘降至0.5厘，局方仍然較為關注通脹及就業數據等評估經濟現況的硬數據。除非當局改變其取態，否則經濟「硬着陸」風險仍在。

與此同時，歐洲經濟因加息及通脹而持續轉差，能源危機和地緣政治風險為區內經濟帶來不確定性。中國方面，二十大後，市場憂慮政策將偏向「共同富裕」，對經濟增長及科技創新的支持或會減少。不過，市場無需過於憂慮。當局已重申促進各類產業增長的重要性，從航太科技、資訊科技和生物製藥等新興戰略產業，以至基建和先進製造業等產業也涵蓋在內。不過，最近內地疫情升溫，相關地區的防疫措施仍存未知之數。

受眾多不明朗因素影響，美國、歐洲及全球大多數地區10月份的服務業採購經理指數（PMI）都處於收縮區間，除少數地區如日本、瑞典、印度和巴西外。採購經濟指數疲弱，加上大宗商品價格持續回落，反映全球需求正在惡化。

綜觀而言，環球經濟形勢嚴峻。即使近月環球股市從高位下滑，債價受壓，惟考慮到估值及企業盈利預測等因素後，股債等風險資產價格或有進一步下行風險。投資者應對股債等風險資產宜維持審慎取態。

從多元資產配置的角度，我們目前對股票及債券持相對審慎態度，並較看好政府債券。股市方面，因美國經濟數據相對強韌，我們偏好美股，對英國、日本、新興市場和亞太區市場則維持觀望。債券方面，我們偏好具防守性及估值較佳的投資級別債。鑑於美元強勢及息口上升，我們看淡新興市場美元債及在貨幣上相對看好美元。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : George Efstathopoulos 富達國際多元資產基金經理

欄名 : 基金睿智

債券 股票 美國聯儲局 加息

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