【港股市況】阿里巴巴ADR較港高逾1%　恒指黑期升約134點、道指期貨升17點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向上，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開81點，恒指料開報17505點。滙豐 （00005） ADR折合報45.26元，較港收市價高0.51元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報279.55元，較港收市價高2.15元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.26元，較港收市價高1.16元或1.6%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報17570點，升95點。

【08：58】齊合環保 （00976） 開市前公布短暫停牌，以待刊發公告，其內容構成公司的內幕消息。

【08：58】天韻國際 （06836） 今早復牌

【08：55】小米 （01810） 將於今日公布業績。

【08：52】恒指黑期升約134點，報17590點，道指期貨升17點，報34143點。

【07：45】【新股IPO】凌雄科技2436下限7.6元定價 超購5.16倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報17505點，升81點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報45.26元，較港收市價高0.51元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報279.55元，較港收市價高2.15元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.26元，較港收市價高1.16元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】臨近年底，資金部署美元明年走勢下跌，美滙指數及美債息下跌，利好美股尾市升幅擴大，市場亦關注中國疫情及「黑色星期五」銷售，道指曾漲415點至高見34115點，收升397點或1.2%，收報34098點；納指升1.4%，收報11174點；標指升1.4%，收報4003點，為9月以來首次收於4000關之上。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩