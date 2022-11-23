【港股市況】阿里巴巴曾升4%、美團反覆靠穩　領展挫半成　恒指午後一度升逾200點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 升3%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升0.3%，小米 （01810） 績前跌0.6%。快手 （01024） 績後升逾4%，百度 （09888） 升逾2%。部分「中字股」續見炒作，中鋁國際 （02068） 升逾18%，新冠藥概念股下跌，其中康希諾生物 （06185） 跌近一成。恒生指數高開36點，早段曾倒跌，其後反覆向好，恒指半日升72點，報17497點，成交564.7億元。科指升0.8%，報3544點。

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

即市走勢︰

【15：08】港股尾市升幅收窄至約100點，報17528點，升103點，科指升1.5%，報3567點。

【15：02】蔚來 （09866） 升逾4%，理想汽車 （02015） 升近3%，小鵬汽車 （09868） 升0.4%。

【14：44】美團 （03690） 最新反覆靠穩，股價升0.4%。

【14：34】中國動向 （03818） 中午公布中期虧損收窄至3.86億元人民幣，股價午後升逾12%，高見0.32元。

【14：30】【騰訊派美團】騰訊南非大股東Naspers：收到美團股份後將出售

【14：27】香港航天科技 （01725） 股價逆市跌12%，破底低見6.74元。

【14：16】快手 （01024） 升幅擴大至逾6%，高見54元。

【14：11】美團 （03690） 最新轉跌0.5%，騰訊大股東 Naspers表示 騰訊派美團， 收到股份後將會視為持有待售。

【14：07】港股午後曾升最多216點，高見17640點，最新升145點，報17570點，科指升1.6%，報3571點。阿里巴巴 （09988） 曾升4%，高見76.45元。

【13：22】阿里巴巴 （09988） 升幅略收窄至近3%，報75.25元，今早曾高見76.2元。

【13：14】珠江鋼管 （01938） 拉升三成，高見0.177元，成交197萬元。

【13：02】領展 （00823） 跌幅午後擴大至半成，低見50.3元。

【13：01】恒指午後初段升約68點，報17493點，科指升0.7%，報3540點。

【12：43】【業績｜珠寶】謝瑞麟上半財年賺192萬元 補貼和租金寬減達2105萬元

【12：22】【業績】石藥首三季純利按年升3.1% 股價績前偏軟逆市跌0.7%

【12：19】【2023投資展望】耀才舉辦經濟前瞻講座 嘉賓看好港股已見底、黃國英：仍有一定危險

【12：00】恒指半日升72點，報17497點，成交564.7億元。科指升0.8%，報3544點。阿里巴巴 （09988） 升3%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升0.3%，小米 （01810） 績前跌0.6%。快手 （01024） 績後升逾4%，百度 （09888） 升逾2%。部分「中字股」續見炒作，中鋁國際 （02068） 升逾18%，新冠藥概念股下跌，其中康希諾生物 （06185） 跌近一成。

【11：49】港股中午收市前，升幅擴大至約150點，報17575點，升151點，科指升1.5%，報3568點。

【11：35】【比亞迪1211】比亞迪上調王朝、海洋及騰勢相關新能源車明年售價 加幅介乎2000至6000元人幣不等

【11：35】美團 （03690） 最新轉升0.6%，報140.7元，今早曾跌4%低見134.1元。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.2%，深證、創業板指跌1.1%。

【11：25】領展 （00823） 跌幅擴大至逾4%，低見50.65元。

【11：21】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近2.5%，低見173.8元。

【11：13】【內房危機】牛津經濟研究院：內房將經歷漫長的L型跌浪 但出現崩潰的可能性不大

【11：09】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升逾2%，中石化 （00386） 升逾1%。

【11：00】傳統藍籌滙豐 （00005） 升0.6%，友邦 （01299） 升0.8%，中移動 （00941） 升近1%，港交所 （00388） 升0.6%。

【10：58】萬國數據 （09698） 挫逾13%，低見11.3元。

【10：52】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至逾11%，低見94.5元。

【10：50】藥明生物 （02269） 挫逾5%，低見45.7元。

【10：38】內銀股逆市上揚，4大內銀中以工行 （01398） 表現最好，股價升2%，建行 （00939） 升0.9%，中行 （03988） 升0.4%，農行 （01288） 升逾1%。

【10：34】大市再度轉跌，恒指最新跌約19點，報17404點，科指跌0.6%，報3494點。

【金融中心】金管局陳維民：聯匯制度對維持香港金融穩定起重要作用 爭取在近期啟動「互換通」

【10：28】內房股個別發展，碧桂園 （02007） 逆市跌逾3%，低見2.25元，雅居樂 （03383） 跌逾2%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升0.3%，龍湖 （00960） 升0.1%。

【10：27】億達中國 （3639） 乾升2.3倍，高見0.5元，僅涉2宗成交或6000元。

【10：24】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至逾9%，跌穿100元關口，低見98.35元。

【10：15】大市升幅擴大至百點，恒指升113點，報17537點，科指升0.8%，報3542點。

【10：14】小米 （01810） 績前偏軟，股價逆市跌0.1%。

【10：07】新冠藥概念股下跌，康希諾生物 （06185） 續跌逾6%，復星醫藥 （02196） 跌逾3%，三葉草生物 （02197） 跌逾8%。

【10：01】中鋁國際 （02068） 最新升逾18%，中國中治 （01618） 升逾8%。

【09：57】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾1%，美團 （03690） 則跌逾1%。恒指最新轉升78點，報17502點，科指升近1%，報3549點。

【09：48】美團 （03690） 跌幅擴大至4%，低見134.1元，成交10億元。

【09：45】煤炭股造好，其中南南資源 （01229） 再升逾14%。神華 （01088） 升逾2%，中煤能源 （01898） 、兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【09：43】美團 （03690） 早段反覆跌逾2%，低見136.3元，大市轉跌20點，報17403點，科指升0.1%，報3519點。

【09：41】濠賭股向下，藍籌股金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 分別跌逾1%。另外，美高梅 （02282） 跌逾1%，澳博 （00880） 跌0.6%，新濠 （00200） 跌0.4%。

【09：38】領展 （00823） 公布擔保發行33億元可轉換債券，年息4.5%，領展股價跌逾3%，低見51.3元。

【領展823】領展發行固定年息率4.5厘的五年期可轉換債券 集資33億 股價跌逾3%

【09：37】體育用品股續軟，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌0.4%，特步 （01368） 跌0.1%。

【09：33】同程旅行 （00780） 績後逆市跌逾1%，同程旅行第三季經調整溢利按年減少26.6%至2.52億元人民幣；列帳業績盈轉虧，淨蝕9394萬元人民幣。

【業績｜旅遊】同程旅行第三季經調整溢利按年跌27% 同程：旅遊業再次陷入停滯

【09：33】「中字股」中鋁國際 （02068） 股價今早再升逾7%，早段高見1.96元。

【09：32】快手 （01024） 績後造好，股價早段升4%，高見52.5元。

【09：31】昨下挫的多想雲 （06696） 今早再跌一成，破底低見0.53元。

【09：30】天韻國際 （06836） 滿足復牌指引條件，股價復牌挫逾42%，低見0.88元破底，成交97萬元。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 續軟跌0.3%。百度 （09888） 績後升1%，快手 （01024） 升2%，比亞迪 （01211） 再被巴菲特減持，股價逆市跌逾1%，恒指高開36點，開報17460點，科指升0.7%，報3541點。

【螞蟻集團】路透：內地監管機構準備對螞蟻罰款逾10億美元

【百度季績】百度第3季營收增2% 經調整淨利59億人幣略勝預期

【快手1024】快手第3季營收增12.9% 經調整虧損6.72億人幣勝預期

【股神沽比亞迪】巴菲特上周四再沽322.55萬股比亞迪、套現6.3億 11月起加速減持逾2450萬股

【09：13】期指開報17570點，升95點。

【08：58】齊合環保 （00976） 開市前公布短暫停牌，以待刊發公告，其內容構成公司的內幕消息。

【08：58】天韻國際 （06836） 今早復牌

【08：55】小米 （01810） 將於今日公布業績。

【08：52】恒指黑期升約134點，報17590點，道指期貨升17點，報34143點。

【07：45】【新股IPO】凌雄科技2436下限7.6元定價 超購5.16倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報17505點，升81點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報45.26元，較港收市價高0.51元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報279.55元，較港收市價高2.15元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.26元，較港收市價高1.16元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】臨近年底，資金部署美元明年走勢下跌，美滙指數及美債息下跌，利好美股尾市升幅擴大，市場亦關注中國疫情及「黑色星期五」銷售，道指曾漲415點至高見34115點，收升397點或1.2%，收報34098點；納指升1.4%，收報11174點；標指升1.4%，收報4003點，為9月以來首次收於4000關之上。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩