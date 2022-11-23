  • 25°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 12:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴升3%　「中字股」續炒、新冠藥概念股挫　恒指半日升72點（不斷更新）

股市 12:03 2022/11/23

分享：

分享：

港股市況不斷更新

阿里巴巴 （09988） 升3%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升0.3%，小米 （01810） 績前跌0.6%。快手 （01024） 績後升逾4%，百度 （09888） 升逾2%。部分「中字股」續見炒作，中鋁國際 （02068） 升逾18%，新冠藥概念股下跌，其中康希諾生物 （06185） 跌近一成。恒生指數高開36點，早段曾倒跌，其後反覆向好，恒指半日升72點，報17497點，成交564.7億元。科指升0.8%，報3544點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即市走勢︰

【12：00】恒指半日升72點，報17497點，成交564.7億元。科指升0.8%，報3544點。阿里巴巴 （09988） 升3%，騰訊 （00700） 升逾1%，美團 （03690） 升0.3%，小米 （01810） 績前跌0.6%。快手 （01024） 績後升逾4%，百度 （09888） 升逾2%。部分「中字股」續見炒作，中鋁國際 （02068） 升逾18%，新冠藥概念股下跌，其中康希諾生物 （06185） 跌近一成。

【11：49】港股中午收市前，升幅擴大至約150點，報17575點，升151點，科指升1.5%，報3568點。

【11：35】【比亞迪1211】比亞迪上調王朝、海洋及騰勢相關新能源車明年售價　加幅介乎2000至6000元人幣不等

【11：35】美團 （03690） 最新轉升0.6%，報140.7元，今早曾跌4%低見134.1元。

【11：30】內地股市半日下跌，上證跌0.2%，深證、創業板指跌1.1%。

【11：25】領展 （00823） 跌幅擴大至逾4%，低見50.65元。

【11：21】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近2.5%，低見173.8元。

【11：13】【內房危機】牛津經濟研究院：內房將經歷漫長的L型跌浪　但出現崩潰的可能性不大

【11：09】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別升逾2%，中石化 （00386） 升逾1%。

【11：00】傳統藍籌滙豐 （00005） 升0.6%，友邦 （01299） 升0.8%，中移動 （00941） 升近1%，港交所 （00388） 升0.6%。

【10：58】萬國數據 （09698） 挫逾13%，低見11.3元。

【10：52】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至逾11%，低見94.5元。

【10：50】藥明生物 （02269） 挫逾5%，低見45.7元。

【10：38】內銀股逆市上揚，4大內銀中以工行 （01398） 表現最好，股價升2%，建行 （00939） 升0.9%，中行 （03988） 升0.4%，農行 （01288） 升逾1%。

【10：34】大市再度轉跌，恒指最新跌約19點，報17404點，科指跌0.6%，報3494點。

【金融中心】金管局陳維民：聯匯制度對維持香港金融穩定起重要作用　爭取在近期啟動「互換通」

【10：28】內房股個別發展，碧桂園 （02007） 逆市跌逾3%，低見2.25元，雅居樂 （03383） 跌逾2%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升0.3%，龍湖 （00960） 升0.1%。

【10：27】億達中國 （3639） 乾升2.3倍，高見0.5元，僅涉2宗成交或6000元。

【10：24】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至逾9%，跌穿100元關口，低見98.35元。

【10：15】大市升幅擴大至百點，恒指升113點，報17537點，科指升0.8%，報3542點。

【10：14】小米 （01810） 績前偏軟，股價逆市跌0.1%。

【10：07】新冠藥概念股下跌，康希諾生物 （06185） 續跌逾6%，復星醫藥 （02196） 跌逾3%，三葉草生物 （02197） 跌逾8%。

【10：01】中鋁國際 （02068） 最新升逾18%，中國中治 （01618） 升逾8%。

【09：57】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升逾1%，美團 （03690） 則跌逾1%。恒指最新轉升78點，報17502點，科指升近1%，報3549點。

【09：48】美團 （03690） 跌幅擴大至4%，低見134.1元，成交10億元。

【09：45】煤炭股造好，其中南南資源 （01229） 再升逾14%。神華 （01088） 升逾2%，中煤能源 （01898） 、兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【09：43】美團 （03690） 早段反覆跌逾2%，低見136.3元，大市轉跌20點，報17403點，科指升0.1%，報3519點。

【09：41】濠賭股向下，藍籌股金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 分別跌逾1%。另外，美高梅 （02282） 跌逾1%，澳博 （00880） 跌0.6%，新濠 （00200） 跌0.4%。

【09：38】領展 （00823） 公布擔保發行33億元可轉換債券，年息4.5%，領展股價跌逾3%，低見51.3元。

【領展823】領展發行固定年息率4.5厘的五年期可轉換債券　集資33億　股價跌逾3%

【09：37】體育用品股續軟，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 跌0.4%，特步 （01368） 跌0.1%。

【09：33】同程旅行 （00780） 績後逆市跌逾1%，同程旅行第三季經調整溢利按年減少26.6%至2.52億元人民幣；列帳業績盈轉虧，淨蝕9394萬元人民幣。

【業績｜旅遊】同程旅行第三季經調整溢利按年跌27%　同程：旅遊業再次陷入停滯

【09：33】「中字股」中鋁國際 （02068） 股價今早再升逾7%，早段高見1.96元。

【09：32】快手 （01024） 績後造好，股價早段升4%，高見52.5元。

【09：31】昨下挫的多想雲 （06696） 今早再跌一成，破底低見0.53元。

【09：30】天韻國際 （06836） 滿足復牌指引條件，股價復牌挫逾42%，低見0.88元破底，成交97萬元。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 升0.9%，騰訊 （00700） 升0.1%，美團 （03690） 續軟跌0.3%。百度 （09888） 績後升1%，快手 （01024） 升2%，比亞迪 （01211） 再被巴菲特減持，股價逆市跌逾1%，恒指高開36點，開報17460點，科指升0.7%，報3541點。

【螞蟻集團】路透：內地監管機構準備對螞蟻罰款逾10億美元

【百度季績】百度第3季營收增2%　經調整淨利59億人幣略勝預期

【快手1024】快手第3季營收增12.9%　經調整虧損6.72億人幣勝預期

【股神沽比亞迪】巴菲特上周四再沽322.55萬股比亞迪、套現6.3億　11月起加速減持逾2450萬股

【09：13】期指開報17570點，升95點。

【08：58】齊合環保 （00976） 開市前公布短暫停牌，以待刊發公告，其內容構成公司的內幕消息。

【08：58】天韻國際 （06836） 今早復牌

【08：55】小米 （01810） 將於今日公布業績。

【08：52】恒指黑期升約134點，報17590點，道指期貨升17點，報34143點。

【07：45】【新股IPO】凌雄科技2436下限7.6元定價　超購5.16倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報17505點，升81點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報45.26元，較港收市價高0.51元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報279.55元，較港收市價高2.15元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報74.26元，較港收市價高1.16元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】臨近年底，資金部署美元明年走勢下跌，美滙指數及美債息下跌，利好美股尾市升幅擴大，市場亦關注中國疫情及「黑色星期五」銷售，道指曾漲415點至高見34115點，收升397點或1.2%，收報34098點；納指升1.4%，收報11174點；標指升1.4%，收報4003點，為9月以來首次收於4000關之上。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【2023投資展望】耀才舉辦經濟前瞻講座　嘉賓看好港股已見底、黃國英：仍有一定危險

下一篇文章

【聖誕市集】K11 ATELIER King’s Road首辦特色市集　包括得獎希臘咖啡品牌Coffee Island
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【美股收市】道指漲397點越34000關 納指升1.4% 標指收復4千關 （不斷更新）
【美股收市】道指漲397點越34000關 納指升1.4% 標指收復4千關 （不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款