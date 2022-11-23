▲ 【FTX爆煲】FTX案首次上庭 律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了 Sam Bankman-Fried管治水平史上未見

已倒閉的加密貨幣交易所FTX的代表律師在破產法庭上表示，相當數量的FTX Group資產「要麼被盜，要麼不見了」。由FTX新領導層聘請的律師James Bromley指，FTX總部所在地巴哈馬的監管機構，已同意將訴訟程序與特拉華州合併。他們上周提出緊急行動，以確保案件轉至美國，該場訴訟是史上最大加密貨幣破產案的序幕。

Bromley向法庭指出，FTX債務人經營不善，Sam Bankman-Fried作為FTX始創人，只是將FTX作為個人地盤般營運。

Bromley證實了早前報道，紐約南區的網絡犯罪搜查部門已經展開調查，並提到了網絡攻擊，在11月11日宣布破產保護不久後，黑客針對4.77億美元資產作多次攻擊，從FTX的錢包中盜取了以太幣。

Bromley向法庭講述新團隊的工作，核心挑戰是撥亂反正，Bromley正在了解Bankman-Fried 所管理的FTX之下的覆雜數據及財政問題。Bromley引述破產專家及負責重組的律師，直指Bankman-Fried的商業管治水平是「我們從來未見過」。

Bromley指出，FTX是這個領域最新和最大的失敗例子，當即將會擠提時，即牽涉國際間的交易所；當出現擠提之時，卻出現管治危機，FTX只是由Bankman-Fried領導的一小部份人控制；當正在擠提時，Bankman-Fried領導崩潰，並從此辭職。

FTX剛剛開始實施標準化風險和數據管理，作為流程的一部分，律師早前已批准了100萬美元支付原有員工的工資，該流程旨在為債權人取回更多的資金。

Bromley 指出，首要是爭取最大量的資產，包括出售資產、出售業務，抑或重整業務，任何方案都在枱面上。FTX的顧客遍布環球，但多位於避稅天堂，包括22%客戶在開曼群島、11%在美屬維爾京群島，另外8%在中國。

Bromley指，將資產恢復及保護，並不只是加密貨幣或現金，亦包括數據資訊，公司將首次引入獨立董事。

「大量資產要麼被盜，要麼遺失，大量資金似乎已轉至Alameda」。Bromley指，FTX 危機的關鍵，是圍繞Alameda及FTT代幣（FTX所發行）。律師們已追蹤FTX 及其附屬公司的歷史，尤其是 2019 年 4 月 發行FTT 代幣和 2017 年 11 月 Alameda 的成立。

Bromley表示，FTX有在加密貨幣和技術領域進行投資，但同時亦將3億美元購買巴哈馬的房地產，金額高於早前報道，這些物業大部份是高級管理人員的住宅和度假物業。

FTX員工在紛紛離開公司。截至 2022 年 10 月，FTX 的主要母公司在全球擁有 330 名員工，其中 127 名在美國；澳洲及FTX Digital Markets擁有190名員工，全球員工總數為 520 人。Bromley猜測現時仍有大約260人。

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記者：譚志偉