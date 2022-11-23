【著數優惠】美麗華酒店推快閃優惠 雙人筍價37折入住連雙人早餐 每位只需$403

最近不少酒店推出超抵住宿優惠，位於尖沙咀市中心美麗華酒店也剛推出快閃優惠，經KKday購入雙人入住普通房連雙人早餐，全包價僅888元，以原價2,400元計算，即以37折就可入住，平均每位只需403元起。

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優惠一：【低至 37 折】入住普通房連雙人早餐

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KKday 快閃優惠：888元/晚 起 (原價: 2,400元) 優惠連結：請按此

2 位成人入住，只需 444元/位 起(已包含 10%服務費)

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- 普通房住宿一晚（另設城景客房及園景客房住宿）

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（只適用於 2023 年 1 月 2 至 20 日及 1 月 29 至 2 月 28 日）

- 退房日享用雙人早餐

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（只適用於 2023 年 1 月 2 至 20 日及 1 月 29 至 2 月 28 日）

優惠詳情：

優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 22 日 22:00 至 11 月 28 日 23:59

可選擇入住日期：2022 年 11 月 27 日至 2023 年 2 月 28 日

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11 月 15 日起入住客人即可獲贈 Clarins 皇牌修護產品體驗套裝 (價 值216元)，另可享有「煥發年輕」個人肌膚諮詢服務 1 次，完成後更可獲贈專屬修護 體驗裝乙份。

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責任編輯：陳詠妍