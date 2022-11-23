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【著數優惠】美麗華酒店推快閃優惠 雙人筍價37折入住連雙人早餐 每位只需$403

理財智慧 09:18 2022/11/23

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（只適用於 2023 年 1 月 2 至 20 日及 1 月 29 至 2 月 28 日） 

優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2022 年 11 月 22 日 22:00 至 11 月 28 日 23:59
可選擇入住日期：2022 年 11 月 27 日至 2023 年 2 月 28 日

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責任編輯：陳詠妍

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