【高息股】新地奪西九藝術廣場大樓項目 擁47年發展及營運權

西九文化區管理局公布，旗下尖沙咀西九文化區藝術廣場大樓項目已由新地（00016）全資附屬公司力享有限公司成功投得。藝術廣場大樓項目由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約6.5萬平方米，包括62,435平方米作辦公室用途和2,500平方米作零售、餐飲及消閒用途。新地投得為期約47年的發展權和營運權，以「建造、營運及移交」模式負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理、營運和維修工作。管理局於截標時收到一份標書，經審視管理局委聘的三位獨立估價師提供的平均估價及其他相關因素後，認為新地的回標價符合市場水平，並決定接納其標書。

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管理局表示，藝術廣場大樓項目位處西九文化區黃金地段，與包括M+及正在興建的演藝綜合劇場等多個世界級藝術文化設施一脈相連。此項目是西九結合文化藝術設施及商業項目發展模式的重要組成部分，旨在為香港建構獨特的文化樞紐和以藝術為主題的特色商業項目，並帶來長期的收入以支持西九實踐其文化使命。管理局期待與新地通力合作，成功發展藝術廣場大樓項目。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，這是集團繼2019年底投得高鐵西九龍總站上蓋大型商業項目後，另一個在該區地標性項目；項目更會與毗鄰的環球貿易廣場，以及正在興建的高鐵西九龍總站上蓋商業項目發揮聯動效益，進一步提升西九作為香港以至大灣區內獨特的商業、文化、藝術、零售、娛樂和交通樞紐的地位。

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