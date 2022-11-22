【國際油價】中國據報暫停部分俄羅斯原油採購　等待更多限價措施細節出台

歐美下月勢對俄羅斯原油設置價格上限，市場消息指，中國原油買家現時已暫停購買部份俄羅斯原油，以便價格上限措施細節出台後，觀察屆時是否會有更優惠的原油價格。

預期設每桶60美元上限

交易商消息指出，12月裝船的幾船俄羅斯ESPO原油仍然沒有賣出，因為在歐美對俄羅斯原油的價格上限未明前，賣家和中國買家對達成交易都感到猶豫不決，正靜待限價措施有更多細節披露。

市場預期美國可能會將俄羅斯原油價格上限設在每桶60美元以維持供應，由於柴油產量高、運輸距離短，ESPO受中國獨立煉油廠歡迎。交易商表

示，許多市場參與人士即便不正式支持價格上限，但似乎對以該價格報價持開放態度。

限價措施或下月5日執行

限價措施預期將於12月5日與歐盟對俄原油制裁措施同步執行，若落實措施，便可獲得歐盟的保險、銀行和船運服務。限價令亦旨在維持OPEC+產油國供應，防止全球出現供應衝擊，同時遏制俄羅斯政府收入。



然而，如果上限設得太低，那麼負責航運和保險費的一方（根據合約條款，可以是買方或賣方）則可能需要向非歐盟提供商尋求相關服務，因而令整個過程複雜化，極大地改變交易的經濟效益。

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編輯：葉志偉