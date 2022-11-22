▲ 【快手季績】CEO程一笑：快消品、食品及交通廣告恢復較快 親自領軍電商並非要「救火」

快手 （01024） 第三季業績再勝預期，經調整虧損大幅收窄至6.72億元（人民幣，下同），遠勝市場預期。程一笑在電話會議稱，下半年廣告業務恢復程度較弱，有第三方研究估計今年內地網上營銷收入只錄中個位數增長，而快手廣告上季呈現放緩趨勢。

宏觀經濟及疫情不利廣告行業，程一笑指出，線上服務、電商和遊戲廣告轉弱，由於這些廣告客戶均在降本增效，相關廣告預算跌幅相當大；然而快消品、食品飲料、交通運輸等行業恢復相對較快，會繼續加大投入力度，並相信長遠線上廣告市佔率會保持向上。

親自領軍電商 程一笑：非要「救火」

近月快手再進行架構調整，包括成立商業生態委員會，將本地生活業務升級為獨立業務部門，以及程一笑親自領軍快手電商等。程一笑解釋，商業生態委員會可協調電商、線上營銷及直播的商業化步履，促進資源共享合作。

程一笑強調，自己直接負責電商業務並非要「救火」，而是業務迅速發展到一定規模，集團需要思考長遠發展方向和模式，才能真正提升用戶體驗，促進商家健康發展。

電商用戶訂購頻率上升 續完善渠道及轉化效率

快手上季電商商品交易總額（GMV）達2225.20億元，按年增26.6%。對於電商業務策略，程一笑表示，增長動力主要源於快手多場景策略，而且補貼策略更加精準細化等。

程一笑表示，上季用戶訂購頻率、平均定單金額均錄按季上升，雖然疫情短期影響用戶購買力，但電商生態逐漸完善，快手會進一步優化渠道及轉化效率。

傳統電商進入發展中後期 惟內容電商仍具潛力

快手近期恢復與淘寶、京東商品鏈接，程一笑指出，短期內外部鏈接對整體 GMV 貢獻非常有限，長遠會根據用戶體驗進行評估，冀對未來合作保持靈活性。

他又認為，雖然傳統貨架電商進入中後期的激烈競爭階段，但內容驅動的直播、短視頻電商仍有巨大的潛力，未來加重視算法對整個電商價值鏈的貢獻。

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