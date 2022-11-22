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【百度9888】百度第三季經調整淨利潤按年升16%至58.89億人民幣 李彥宏：核心收入恢復正增長

股樓投資 22:32 2022/11/22

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百度（09888）公布截至9月底止第三季度業績，錄得淨虧損收窄至1.46億元人民幣，去年同期虧損165.59億元人民幣；每股ADS虧損0.87元人民幣。以非通用會計準則計算，期內淨利潤達58.89億元人民幣，按年升15.7%；非通用會計準則下每股ADS盈利為16.87元人民幣。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

百度首席執行官李彥宏表示，雖然疫情帶來持續挑戰，但公司核心業務在第三季仍取得穩健表現，在綫營銷業務逐步復甦及智能雲收入穩步增長的推動下，令百度核心收入恢復正增長。

    點擊圖片放大
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他又預期，未來移動生態將繼續產生強勁現金流，為智能雲及智能駕駛業務提供投入資金，從而鞏固百度在AI業務的領先地位，推動未來增長。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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記者：張以正

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百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 港股

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