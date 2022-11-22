【券商點睇】第三季芯片銷售增長強 料上海復旦收入繼續成長

第一上海表示，雖然存儲芯片進入下行周期，上海復旦（01385）的非揮發存儲器業務2023年收入將受影響，但FPGA及MCU兩大業務客戶訂單穩定增長驅動收入繼續成長。該行預計公司未來三年收入分別為37.1億、44.2億、及50.6億元人民幣（下同），對應淨利潤11.2億、15億及18.3億元。該行予其目標價50港元，維持「買入」評級。上海復旦周二（22日）收市報 38.8元，升幅3.2％。

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該行指，公司智能電錶MCU產品收入今年第三季同比增長109%，主要因智能電錶進入更換週期及MCU出貨量提升。 另外車規級MCU獲得ACE-Q100認證，開始進入量產出貨階段。 明年公司將繼續豐富MCU產品線，驅動收入繼續成長。

另外第三季的FPGA及其他芯片銷售收入為2.4億，同比增長97%，目前已向超過500家客戶供應FPGA芯片；上海復旦PSoC青龍產品亦已經開始銷售，14/16nm的10億門級FPGA產品也在按計劃研發中，配置APU、GP等IP核，預計將於今年生產樣片，於2023年量產。

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預計到2025年中國FPGA市場規模將達到332.2億元，2020至25年CAGR約為17%，該行認為，公司未來會在滿足高可靠市場需求的前提下，逐步進入消費級市場，其FPGA產品還有較大的成長空間，同時高單價FPGA產品的毛利率將繼續提升。

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撰文：鄭昊彤