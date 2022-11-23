【Black Friday優惠2022】返工袋整合篇 早鳥優惠低至7折！小廢袋 最平$1400

每年年尾都要獎勵自己在過去一年的努力，不過一個懂得理財的小資女，當然要等Black Friday先出手，今年各大外國網站較去年推出更多購物優惠，今次為大家整合返工袋優惠網站，睇中的記得要放定入購物車，不要錯過優惠。

由英國皇室捧紅的小眾品牌Strathberry，出街不容易撞款，今年黑五早鳥低至7折優惠即可入手，多個款式只需約30,00元，性價比高！提提你，錯過早鳥優惠，黑五正日只有8折起，所以要買就預先規劃好。

Strathberry黑色星期五優惠詳情：

早鳥優惠日期：11月18日至11月24日

指定產品低至7折優惠

滿1,700元免運費

黑五優惠日期：11月25日至11月28日

指定產品低至8折優惠

滿1,700元免運費



中環街市親「動」融入世界盃World Cup for All

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另一個來自意大利品牌的Giglio，推出秋冬新季女裝指定單品7折優惠，而且有大量少有減價名牌，包括Balenciaga、Bottega Veneta、Burberry、Saint Laurent，Tory Burch手袋低至5折等，連See By Chloé都有折！

Giglio黑色星期五優惠詳情：

7折優惠碼：SGRS30

運費：買滿300歐元 (約港幣$2,433) 即享免運費直送到港

美國超大型輕奢時裝百貨網購平台Shopbop，該平台是亞馬遜Amazon旗下的時尚購物網站，提供近千個知名設計師品牌及潮流單品，是入手名牌手袋、服飾類的好地方！今次優惠有低至25手袋，而且款式年輕，最適合返工用，只要購物滿100美元（約781港幣）便可以免運費，最快2至4日便可收到貨。

優惠碼：HOLIDAY

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記者：陳玉蓮