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【工銀亞洲】工銀亞洲推綠色定存產品　首月錄50企業客捧場

Hot Talk 21:05 2022/11/22

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【工銀亞洲】工銀亞洲推綠色定存產品　首月錄50企業客捧場

工銀亞洲9月推企業綠色定期存款產品，市場反應熱烈，首月已錄得近50家企業客戶辦理業務，首批發行額度已全部完成認購，其中更有數筆過億元的存款。

有關募集資金將用於投放至合資格的綠色貸款和綠色債券等資產項目，支持可再生能源、污染防控、能源效益等綠色項目，助力推動綠色金融及低碳經濟發展，實踐可持續發展理念。

工銀亞洲近年持續發展綠色金融服務，並於早前推出綠色定期存款產品。該產品主要支援港幣、人民幣及美元存款。此外，工銀亞洲致力完善綠色金融體系建設，緊貼全球綠色金融市場發展，為客戶提供綠色信貸、綠色債券等多元化產品，有助企業實現低碳轉型，促進業務持續健康增長。

該行主席兼執行董事高明表示，綠色金融是現代金融體系的重要組成部分，在服務綠色轉型、助力實現「碳達峰」與「碳中和」過程中扮演關鍵角色。她強調，工銀亞洲積極將可持續發展理念融入產品及服務之中，致力完善銀行綠色金融體系建設，滿足客戶實現低碳轉型的多元化需求。

至於未來，她表示，將繼續探索不同領域的綠色業務發展機遇，協助客戶實現綠色發展目標，共同創建綠色未來。

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編輯：伍鍵文

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債券 可持續發展 定期存款 經濟 綠色金融 產品 美元 銀行 金融 綠色債券

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