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【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元

股樓投資 20:03 2022/11/22

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外電引述消息人士稱，內地監管機構準備對阿里巴巴(09988)旗下金融平台螞蟻集團處以超過10億美元的罰款，顯示對螞蟻長達兩年的監管整頓進入尾聲。消息指，自2020年螞蟻集團370億美元的新股上市計劃臨門一腳叫停後，中國央行等相關監管部門一直在對其進行指導整改。正在醞釀中的螞蟻集團罰款，將是中國網約車巨頭滴滴出行7月被中國監管機構罰款12億美元以來，中國互聯網公司接到的最大一筆監管相關罰款。

【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

消息人士表示，罰款的理由可能是螞蟻集團涉嫌資本無序擴張的違規行為，以及在合規之外進行非核心業務野蠻生長所帶來的金融性風險。另有消息指，中國央行計劃在今年底與其他監管機構就螞蟻集團的整改進行更多探討，預計最早將在明年第二季度宣布這筆罰款。而中國央行此前就罰款一事與螞蟻進行了非正式溝通。罰款可能有助於螞蟻完成整改，為其獲得期待已久的金融控股公司牌照鋪路，並有助於其之後重啟上市計劃。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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