【美股焦點】摩根大通全球市場策略師： 料美股短期再跌5-10% 明年才現一線希望

摩根大通全球市場策略師Jack Manley 周一（21 日）表示，股市短期內或會下跌5至10%，料明年到來才現「一線希望」。

根據美國公布的10月消費者物價指數（CPI），美國通脹有所降溫，CPI按年升7.7%，低於市場預期8%，標普 500 指數截至上周五上漲了近 6%。市場預計，美國聯準會（FED）會因此放慢升息步伐，或在 2023年年頭開始降息。

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惟Manley表示，他對目前市場反彈並不特別樂觀，因為缺乏實質的支撐，並預計股市可能會再下跌5至10%。

Manley補充，明年股優於有一線希望的主因為「2023 年的股票不再昂貴，至少不像年初那麼昂貴」。

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記者：何珊如