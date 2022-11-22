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【免費活動】懲教學院12月10日辦開放日 懲教員體驗+虛擬實境訓練+攤位遊戲 即睇報名方式及詳情（附連結）

理財智慧 19:53 2022/11/22

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為慶祝香港特別行政區成立25周年，以及監獄署易名為懲教署40周年，懲教學院將於12月10日舉辦大匯演暨開放日。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

 開放日節目包括警衞犬隊和區域應變隊戰術示範、儀仗隊中式步操演示、懲教署步操樂隊表演、一日懲教員體驗、展覽和攤位遊戲等。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

【筍工推介】郵政署招聘客服　負責郵件查詢須輪更　月薪1.7萬元　中學畢業可申請，詳見【下一頁

 市民並可參觀學院內多項運用嶄新科技的智慧訓練設施，如心戰室、虛擬實境訓練設施和人工智能中式步操學習站。開放日參觀時間為上午10時30分至下午5時。

 市民即日起至12月4日，可透過網上系統申請（請按此）入場券，每人可索取四張，結果由電腦抽籤決定，將於12月6日以電郵通知中籤申請人。

【著數優惠】 君悅酒店推33折劈價優惠 海景客房連早餐+自助午餐+下午茶 低至每位$1,264，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

 

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