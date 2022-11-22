▲ 【金融科技】Quantifeed 收購英國ALPIMA 料平台服務逾200億美元資產

本港財富管理解決方案公司Quantifeed宣布收購英國金融科技公司ALPIMA，Quantifeed 行政總裁兼聯合創辦人 Alex Ypsilanti 表示，合併後平台可提供更完整的投資組合管理方案，其軟件管理方案將服務超過200億美元資產。

Quantifeed又宣布，引入專注投資金融科技的Fidelity International Strategic Ventures（FISV）成為新股東。今年5月，Quantifeed 宣布獲滙豐投資管理領投 C 輪融資，參投方包括 Daiwa PI Partners、現任股東友侖集團（LUN Partners Group）及富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）。

ALPIMA主要業務包括構建資產組合及提供視覺化分析投資報告。Ypsilanti看好投資技術平台可協助專業投資者為客戶創造更理想的投資回報。ALPIMA 臨時首席執行官 Rafael Febres-Cordero 表示，雙方結合團隊及技術，可創建環球金融科技平台，協助企業提供個性化智能投資組合及無縫的客戶體驗，期待將 ALPIMA 的解決方案帶到全球。

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編輯：李哲毅