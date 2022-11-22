  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融科技】Quantifeed 收購英國ALPIMA　料平台服務逾200億美元資產

股市 19:17 2022/11/22

分享：

分享：

【金融科技】Quantifeed 收購英國ALPIMA　料平台服務逾200億美元資產

本港財富管理解決方案公司Quantifeed宣布收購英國金融科技公司ALPIMA，Quantifeed 行政總裁兼聯合創辦人 Alex Ypsilanti 表示，合併後平台可提供更完整的投資組合管理方案，其軟件管理方案將服務超過200億美元資產。

Quantifeed又宣布，引入專注投資金融科技的Fidelity International Strategic Ventures（FISV）成為新股東。今年5月，Quantifeed 宣布獲滙豐投資管理領投 C 輪融資，參投方包括 Daiwa PI Partners、現任股東友侖集團（LUN Partners Group）及富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）。

ALPIMA主要業務包括構建資產組合及提供視覺化分析投資報告。Ypsilanti看好投資技術平台可協助專業投資者為客戶創造更理想的投資回報。ALPIMA 臨時首席執行官 Rafael Febres-Cordero 表示，雙方結合團隊及技術，可創建環球金融科技平台，協助企業提供個性化智能投資組合及無縫的客戶體驗，期待將 ALPIMA 的解決方案帶到全球。

相關文章：

【金融科技】Quantifeed目標5年增長十倍　將打入私人銀行、另物色環球併購項目

【金融科技】Quantifeed獲滙豐投資管理領投C輪融資　另大和、鄧普頓亦有參投

編輯：李哲毅

Fintech 雲端

上一篇文章

【互聯互通】金管局李達志：快將啟動「互換通」　就轉數快探討跨境零售支付可能性

下一篇文章

【富臨】富臨鄔錦安：下月擬開4至5新餐廳　明年20間　未來攻年輕人休閑咖啡店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【美股期貨】道指期貨靠穩升25點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升25點　納指期貨升近0.2%（不斷更新）
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【世界盃賽果】美國賽和威爾斯1比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】美國賽和威爾斯1比1　一文看清世界盃賽果
【港股北水+夜期】北水全日走資58.2億元　今年以來最多　吸中移動沽盈富美團　恒指夜期升61點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水全日走資58.2億元　今年以來最多　吸中移動沽盈富美團　恒指夜期升61點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股金龍指數跌3.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌57點　中概股金龍指數跌3.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款