【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元

據外媒報道，因電動車Tesla（美：TSLA）股價跌至兩年來的最低水平，令其創辦人馬斯克（Elon Musk）年至今的財富減值超過了1000億美元。

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報道指出，馬斯克在2021年11月成為史上第一個資產達3000億美元的富豪，但其資產在不到一年內縮水將近1005億美元。單看今年10月數據，馬斯克已蒸發了280億美元，本月21日單日，其淨資產已損失近86億美元。

目前，全球第二位富豪為是法國精品龍頭LV老闆Bernard Arnault，財富淨值約為1565億美元。

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記者：何珊如