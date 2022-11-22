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【航運業】「搶人才」為重中之中　香港如何發展為「高端航運服務中心」？

商業 19:14 2022/11/22

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海問律師事務所香港辦公室合夥人劉洋稱，對本港發展為「高端航運服務中心」非常有信心。（李智美攝）

貿發局與香港政府合辦的第12屆「亞洲物流航運及空運會議」 於今日（22日）開幕，主講嘉賓海問律師事務所香港辦公室合夥人劉洋提到，對本港發展為「高端航運服務中心」非常有信心，並提出兩項建議予業界及港府。

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劉洋提到，香港之所以能擊敗新加坡及東京等城市，成功獲國際航運公會設立百年以來首個海外辦事處，其中一個主要原因是其獨特的地理位置及法律制度。

他解釋，隨着海外企業與內地企業生意往來增多，香港作為國際金融中心是很好的選擇，而且普通法在海運市場佔領導地位，加上一國兩制的優勢，公會故決定香港為最終地點。

劉又指出，香港的融資門檻低，不少企業選擇在港註冊，造船相關的法律服務亦相應增加，自然需要吸納更多人才。

須有明確、長遠及全面的戰略規劃

對於行政長官李家超早前在施政報告提及，為鞏固及延續國際航運中心地位，會推出稅務優惠吸引更多高增值海運業機構來港落戶。劉認為，低税率對企業有吸引力，惟亦坦言並不足夠，因為新加坡跟內地甚至可提供更多補貼吸引商家。

因此，他提出兩項建議予業界及港府。一為須有明確、長遠及全面的戰略規劃，告訴業界香港的整體計劃才能吸引到企業。

二是「搶人才」十分重要，包括海外及內地的人才。需要有足夠的企業在港，包括船東、船務和海運服務業等企業，才可把握「航運＋金融＋法律」優勢，吸納人才和資金，發展高端航運產業。

利用資助熟讀海事法

提到培訓下一代，他提醒年輕人可充分利用資助熟讀海事法。「航運業的產業鏈十分廣泛，覆蓋造船、船舶註冊和公司註冊、船舶管理和租賃、海事保險，以及海事法律及爭議等範疇，無論是否想直接投身海事仲裁業，熟讀法律對未來經商或在商界擔任從業員亦甚有幫助」。

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記者：李智美

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