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【虛擬貨幣】曾一度停止客戶提款 加密貸款機構Genesis表示沒有申請破產計劃

環球政經 19:15 2022/11/22

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加密貨幣貸方 Genesis曾在加密貨幣交易所 FTX倒閉後，曾一度公布「暫停貸款業務中的贖回和新貸款發放」。Genesis在周一（21日）表示，該公司並沒有立即申請破產的計劃。

彭博社曾引述消息人士報道，Genesis正在努力為其貸款部門籌集新的現金，並警告投資者，如果找不到資金，它可能需要申請破產。

【同場加映】【青姐說】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

Genesis發言人在聲明中回應：「我們沒有立即申請破產的計劃。我們的目標是在不需要申請任何破產申請的情況下，以協商一致的方式解決當前的情況」，並補充將繼續與債權人進行對話。

【大行報告】【【iM定存攻略】滙豐12個月定存升至4.3厘 虛銀新客12個月5.5厘仍為最高

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記者：何珊如

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