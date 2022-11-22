【虛擬貨幣】曾一度停止客戶提款 加密貸款機構Genesis表示沒有申請破產計劃

加密貨幣貸方 Genesis曾在加密貨幣交易所 FTX倒閉後，曾一度公布「暫停貸款業務中的贖回和新貸款發放」。Genesis在周一（21日）表示，該公司並沒有立即申請破產的計劃。

彭博社曾引述消息人士報道，Genesis正在努力為其貸款部門籌集新的現金，並警告投資者，如果找不到資金，它可能需要申請破產。



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Genesis發言人在聲明中回應：「我們沒有立即申請破產的計劃。我們的目標是在不需要申請任何破產申請的情況下，以協商一致的方式解決當前的情況」，並補充將繼續與債權人進行對話。

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記者：何珊如