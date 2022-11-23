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Kobe Bryant千金不堪狂迷騷擾 入稟法院申請禁制令

環球社會熱點 09:05 2022/11/23

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NBA著名已故球星Kobe Bryant（高比拜仁）長女Natalia年僅19歲，去年已正式入行成為模特兒。有指Natalia難忍狂迷跟蹤和騷擾，已經入稟法院正式申請禁制令。

哈里梅根獲甘迺迪家族頒人權獎 英記者批侮辱王室 【下一頁】

美媒引述洛杉磯縣高等法院文件指，Natalia指控一名32歲男子肯普（Dwayne Kemp）騷擾她，並使她感到生命受威脅。

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Natalia聲稱肯普自2020年12月起，在社交媒體發信息騷擾她，使人感覺他們有戀愛關係或對方想與她相戀。肯普更私自向Natalia發送大量信息，包括Kobe Bryant的家庭照，使Natalia感到被冒犯。

據悉，肯普嘗試到美國南加州大學（University of Southern California ）跟蹤她。Natalia更指肯普是名槍械狂熱愛好者，曾牽涉與槍械有關的輕罪而被捕，Natalia也很害怕肯普試圖與其面對面接觸。

梅根被嫌太長氣 主持Podcast講耐過嘉賓兼屢提哈里 【下一頁】

Natalia向法院申請禁制令成功的話，肯普日後就要和Natalia本人及其住所、工作場所、社交場合和車輛，保持最少183米距離。

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責任編輯：鄭錦玲

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