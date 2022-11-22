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【收息投資】喜鵲料明年首季恒指可見2萬點　新推年息2.88厘活期結餘計劃

股市 18:26 2022/11/22

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【收息投資】喜鵲料明年首季恒指可見2萬點　新推年息2.88厘活期結餘計劃

近月市場利息不斷走高，不少投資者轉為配置於收息投資。互聯網券商喜鵲證券（美：MICT）最新推出活期收息計劃「喜鵲活利」，用戶結餘達10000港元或1400美元，可獲年息2.88厘，收息結餘上限100萬元或12.5萬美元，不設資金鎖定期及提取上限。

投資前景方面，喜鵲證券研究部資深策略師陳富安認為，目前港股6成機會已經見底，預期至明年首季，中資股可升4成、香港公司可升1成，令恒指能升3成，重上20000點。陳富安指出，中資H股目前估值較過去5年平均值折讓44%，港股及美股估值較5年平均值折讓只有10%及7%。

他建議，投資者可配置40%於中港股票、30%於美股和30%於現金，並每3個月檢討配置一次。

行業方面，陳富安較看好現金流強勁的能源、傳統電訊及高息股，雖然認為航運股風險較高，但主力運輸能源的航運公司仍有好表現。他續指，中概股問題未完全解決，認為僅應配置5%至10%在相關股份，亦建議避開無盈利、商業前景疲弱如非必須消費板塊。

海外市場方面，喜鵲證券行政總裁Richard Abrahams繼續看好美元，相信即使2023年表現難及今年強勁，但長遠仍會繼續強勢。

相關文章：

【2023投資展望】瑞銀財管：美國最終或加息至5厘　香港樓價明年再跌5%至7%

記者：宋佩恩

 

 

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