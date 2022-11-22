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【萬國數據 9698】 萬國數據第三季收入增加近15% 惟虧損進一步擴大至3.4億 股價一度挫近6%

股樓投資 18:24 2022/11/22

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萬國數據（09698）公布截至9月底止第三季度未經審計的財務業績，淨收入為23.7億元（人民幣，下同），按年增長14.9%；淨虧損擴大至約3.4億元，去年同期蝕約3億元；每股虧損0.24元。績後拖累股價一度插5.7%，低見12.94港元，收報13.34港元，跌2.8%。

同場加映﹕【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

期內，毛利4.9億元，按年升8%；整體毛利率20.8%，按年跌1.3個百分點，按季則升0.5個百分點，主要由於銷售成本的組成部分減少，部分被電力成本增加所抵銷。經調整EBITDA按年增長10.9%至10.7億元。第三季度，已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加約3萬平方米，達至約6.2萬平方米，按年增長16%，新增簽約面積主要來自於天津、香港及馬來西亞柔佛州努沙再也科技園數據中心。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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今年首三季，總淨收入69.2億元，按年升22.9%；虧損約13.2億元，去年同期虧損9.6億元；每股虧損0.9元。

集團主席兼首席執行官黃偉表示，集團在第三季度取得了穩健的業務表現，新預訂量中約2.6萬平方米為馬來西亞柔佛州努沙再也地皮，這是對集團東南亞戰略的有力支持。展望未來，集團確認先前提供的經修訂指引之2022年的總收入為92.5億元至94億元，經調整EBITDA為42億元至42.8億元，原始資本支出指引約為120億元維持不變。

同場加映﹕【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

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記者：郭秀慧

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