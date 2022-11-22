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英國10月財政赤字錄1250億 分析料預算赤字激增

環球社會熱點 18:31 2022/11/22

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英國財相侯俊偉早前在秋季預算中表明，需要填補政府的巨大財政空缺。官方最新數據顯示，英國10月財政赤字錄得增長，為史上同期第4高，但遠低於市場預期。有分析指，隨著英國延長能源費上限補貼及經濟放緩，未來幾個月預算赤字可能激增。

碧咸大仔教調Gin Tonic 網民直言「睇唔透」Brooklyn（有片） 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）周二（22日）公布數據，顯示英國10月份赤字按月增44億英鎊（約405億港元）、達到135億英鎊（約1,252億港元）。ONS指，政府向每戶家庭給予400英鎊（3,708港元）能源補貼，10月份開支為19億英鎊（176億港元）、凍結能源價格上限耗費11億英鎊（102億港元），成為上月公共開支增加的原因之一。

此外，由於通脹導致債息上升，加上財政部向央行撥款彌補債券損失，導致上月赤字增加，但仍遠低於市場所預期的215億英鎊（1,993億港元）水平。

經濟研究諮詢公司Pantheon Macroeconomics首席英國經濟學家Samuel Tombs表示，相關開支的總體成本在未來數月內才會完整呈現，加上經濟低迷開始打擊稅收增長，本財政年度完結前英國政府福利支出仍有上升壓力，預算赤字估計會繼續增加。

英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工 【下一頁】

英國2022年至2023年財政年度首7個月的借貸額為844億英鎊（7,824億港元），較上個財年同期減少217億英鎊（2,012億港元）借貸。

Capital Economics 英國經濟學家Ruth Gregory表示，英國10月稅收為702億英鎊（6,508億港元），較去年新冠疫情爆發同期減少7億英鎊（83億港元）。Gregory指有越來越多跡象表明，經濟放緩正打擊英國財政狀況。

侯俊偉 （Jeremy Hunt）指出，在新冠疫情、以及俄烏戰爭陰霾下，政府增加借貸支持數百萬企業及家庭做法正確。為了應對通脹及確保長期經濟增長穩定，必須讓公共財政回到可持續的道路上。

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責任編輯：郭麗明

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