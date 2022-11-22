▲ 【友和集團】友和3P模式線上平台業務正式試業 逾130名商戶加盟、涵蓋1500個品牌

友和集團 （02347） 宣布，集團線上平台業務（3P模式）正式試業。在3P模式下，第三方商戶可於友和電子商務平台上向消費者銷售產品，集團將就每宗已完成交易向商戶收取佣金。

截止11月21日，友和平台已吸引超過130名商戶加盟，新增超過3,000個SKU，涵蓋1,500個品牌，產品類別由5項大幅擴展至12項，新增類別分別為美妝及護膚、健康及保健、家居、母嬰、寵物用品、葡萄酒及烈酒以及玩具。

友和過去半年平均客單價逹約1,800元

友和指，平台在過去半年平均客單價逹約1,800元，3P模式下的商品亦以較為優質的產品為主。集團期望未來在1P模式及3P模式下，提供10萬個不重複SKU，以滿足客人日常購物所需。

友和集團行政總裁胡發枝表示，線上平台業務為友和的重要發展戰略之一，3P模式讓集團能通過輕資產策略，進一步擴闊收入來源及豐富產品組合，繼而有助提升整體營運效率及毛利率。

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編輯：陳韻妍