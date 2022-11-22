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【多圖】EIGHT STAR STREET 現樓示位陪你睇　雅緻風格盡顯時尚奢華

股樓投資 18:27 2022/11/22

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太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET ，今開放兩個現樓連裝修示範單位，其中22樓A室，實用面積913平方呎，由三房打通成兩房，令大廳空間格外寬敞。單位所在樓層僅一梯一伙，享尊貴生活體驗。3.5米高樓底亦能提供住戶充足空間感，主人睡房設兩邊落地大窗，吸納室外自然光綫外，亦可享受周邊繁華都市景色。

22樓A室

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另一現樓示範單位為2樓C室，屬2房1套間隔，實用面積555方呎，連接192方呎平台，設開放式廚房。設計師將其中一個睡房打造成健身室，設戶外生活空間。

2樓C室

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太古地產董事 — 住宅業務杜偉業表示，項目至今累售8成單位套現約近6.28億。今上載新價單及銷售安排，其中21樓A室將以招標方式推售，單位面積913方呎，單位指導價為4880萬，呎價5.35萬，另有4伙以發價單方式推售，包括項目最後一個一房單位，以及兩個兩房連平台特色戶，是次推出增加3%折扣優惠。對於樓市，他認為，最近利淡因素導致樓市出現波動，惟本港對住屋的需求強大，料未來能平穩發展。

他另透露，集團未來有3個項目準備推售，包括黃竹坑項目，預計明年第1至2季推出、提供約800伙，主要涵蓋一至三房；另有柴灣前巴士車廠項目，提供約800伙，主打兩至三房單位，另包括今年早前投得的灣仔皇后大道東項目，仍處於設計階段，料提供約160伙，並主打兩房戶。

 

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 EIGHT STAR STREET 灣仔 太古地產

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