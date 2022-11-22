將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價

雖然將軍澳跨灣大橋即將通車，但將軍澳廣場新近再錄蝕讓成交，跌破業主5年前購入價，呎價更低見1.4萬元以下。世紀21物業魏仕良說，將軍澳廣場3A座中層C室，實用面積496平方呎，三房一廳開則，望市景，附有企理裝修，日前以690萬元易手，實用呎價約13,911元。

魏仕良透露，業主於今年10月放盤，當時叫價730萬元，現減價40萬元，以690萬元成交，而買家據報物色三房單位多時，見單位開則鮮明，樓層景觀合意及裝修企理，加上700萬元以下的選擇不多，故決定即時拍板入市。

資料顯示，原業主於2017年以712萬元購入上述單位，現帳面損失22萬元，持貨5年，物業期內貶值3%。

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