【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%

▲ 【螞蟻集團】內地監管機構據報準備對螞蟻罰款逾10億美元

螞蟻集團再傳將被內地當局大額罰款。路透引述6位消息人士稱，內地監管機構準備對螞蟻集團處以超過10億美元的罰款，顯示對螞蟻長逾兩年多的監管整頓進入尾聲。瑞聯銀行董事總經理Vey-Sern Ling認為，一旦落實罰款可消除不確定因素，讓螞蟻集團IPO可望重啟。

持有螞蟻集團的阿里巴巴 （09988） 今早股價曾升2%，見74.6元，其後一度輕微倒跌。至上午10時55分，阿里巴巴升1%，報73.9元，成交10億元。

螞蟻受罰料涉「資本無序擴張」 有消息指最快明年第二季公布

5位消息人士向路透表示，螞蟻2020年首次IPO被否決後，人行一直推動螞蟻改革，上述罰款準備工作由人行進行。當中3位消息人士說，在過去幾個月，人行一直就罰款問題與螞蟻進行非正式溝通。

當中有消息人士透露，人行計劃在今年稍後與其他監管機構就螞蟻改革進行更多討論，最快明年第2季度宣布罰款，而罰款可能會集中在螞蟻被指控的與「資本無序擴張」有關的違規行為，以及其曾經自由放任的業務所造成的相應金融風險。

螞蟻和人行未有回應路透評論請求。

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編輯：胡學能