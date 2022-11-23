  • 25°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%

股市 10:56 2022/11/23

分享：

分享：

【螞蟻集團】內地監管機構據報準備對螞蟻罰款逾10億美元

螞蟻集團再傳將被內地當局大額罰款。路透引述6位消息人士稱，內地監管機構準備對螞蟻集團處以超過10億美元的罰款，顯示對螞蟻長逾兩年多的監管整頓進入尾聲。瑞聯銀行董事總經理Vey-Sern Ling認為，一旦落實罰款可消除不確定因素，讓螞蟻集團IPO可望重啟。

持有螞蟻集團的阿里巴巴 （09988） 今早股價曾升2%，見74.6元，其後一度輕微倒跌。至上午10時55分，阿里巴巴升1%，報73.9元，成交10億元。

螞蟻受罰料涉「資本無序擴張」　有消息指最快明年第二季公布

5位消息人士向路透表示，螞蟻2020年首次IPO被否決後，人行一直推動螞蟻改革，上述罰款準備工作由人行進行。當中3位消息人士說，在過去幾個月，人行一直就罰款問題與螞蟻進行非正式溝通。

當中有消息人士透露，人行計劃在今年稍後與其他監管機構就螞蟻改革進行更多討論，最快明年第2季度宣布罰款，而罰款可能會集中在螞蟻被指控的與「資本無序擴張」有關的違規行為，以及其曾經自由放任的業務所造成的相應金融風險。

螞蟻和人行未有回應路透評論請求。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

相關文章：

【螞蟻集團】螞蟻整改新進展　「重慶螞蟻消費金融」增資、7家公司再投105億元人民幣

【螞蟻集團】科大商學院與螞蟻集團簽合作備忘錄　提供逾百個金融科技普惠計劃的培訓機會

編輯：胡學能

港股 螞蟻集團（06688） A股 螞蟻集團（滬：688688） 螞蟻金服 中國人民銀行

上一篇文章

【港股市況】美團續軟拖累反彈勢頭　新冠藥概念股挫、康希諾生物跌逾一成　恒指反覆回升（不斷更新）

下一篇文章

【環球加息】新西蘭央行加息75個基點至4.25厘符預期　歷來最大加息幅度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【美股收市】道指漲397點越34000關 納指升1.4% 標指收復4千關 （不斷更新）
【美股收市】道指漲397點越34000關 納指升1.4% 標指收復4千關 （不斷更新）
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款