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哈里梅根獲甘迺迪家族頒人權獎 英記者批侮辱王室

環球社會熱點 18:03 2022/11/22

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英國哈里王子與夫人梅根去年接受訪問時，大爆梅根曾遭受王室内部種族歧視，事件一度引起爭議。哈里梅根下月將出席晚會並獲美國前總統甘迺迪家族頒發人權獎，以表揚兩人挑戰王室權力結構，但英國有記者批評此舉為侮辱王室。

梅根被嫌太長氣 主持Podcast講耐過嘉賓兼屢提哈里 【下一頁】

羅拔甘迺迪人權基金會（RFKHR）每年都會頒發「希望漣漪獎」（Ripple of Hope Award），表揚對人權等社會議題有貢獻的社會賢達。

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RFKHR早前公布今年獎項名單，顯示哈里（Prince Harry）、梅根（Meghan Markle）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等多人獲獎。

羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）的女兒Kerry透露，哈里與梅根因挑戰王室權力結構，並對君主制體制內的結構性種族主義採取英勇立場而獲獎。

Kerry更讚揚哈里梅根明知向王室揭示種族主義問題，會面對家庭失和及遭排擠等後果，但仍選擇勇敢站出來說出問題，充分代表了其父羅拔甘迺迪在60年代提倡的種族正義精神。

哈里與梅根將會出席RFKHR下月6日舉行的晚宴領獎。不過英國記者Jennie Bond出言炮轟這項決定。

【英國王室】英王查理斯實施「鵝肝禁令」 不得在王室居所進食 【下一頁】

Jennie Bond指哈里梅根一旦公開領取這個獎項，等同再次奚落英國王室，並公開再次宣稱他們認為梅根遭受種族歧視。

她表明不相信王室内部存在結構性種族主義，更警告哈里梅根領獎會對王室再次造成巨大打擊。

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責任編輯：鄭錦玲

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