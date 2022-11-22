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【世界盃2022】召喚Siri快速查詢世界盃賽程　直接睇最新賽果

科技 18:41 2022/11/22

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蘋果用戶以「喂Siri」或「Hey Siri」召喚Siri後，只需要直接說：「世界盃」、「世界盃賽果」等關鍵字眼，就會顯示相關的世界盃資訊。

為了方便各位球迷查看2022卡塔爾世界盃賽程、賽果等，各科企亦有推出更新，例如Google早前就有增設2022世界盃專區，以及讓用戶設置特定球隊的通知等。除了找「Google大神」以及觀看電視轉播，各位蘋果用戶也可直接召喚語音助手Siri，快速查看世界盃的最新資訊。

【世界盃2022】FIFA 23模擬預測　阿根廷將擊敗巴西奪冠

蘋果用戶以「喂Siri」或「Hey Siri」召喚Siri後，只需要直接說：「世界盃」、「世界盃賽果」等關鍵字眼，就會顯示相關的世界盃資訊，包括最新賽果，以及未來數天的賽程，毋須另外開啟新網頁。

    點擊圖片放大

此外，只要在Google Search搜尋「世界盃」等關鍵字詞，亦可看到新增的專區，包括即將進行的比賽以及其對應的日期和你所在地的當地時間。手機用戶均可點擊屏幕右上角的鈴鐺，設置特定球隊的通知。

如果使用手機的話，無論在網頁版或手機App的Google Search，均可看到右下方有世界盃足球小遊戲。

【世界盃2022】Google Search新增世界盃小遊戲　手機輸入關鍵字參與對戰

【世界盃2022】ZA Bank增設「射波假」　 App玩遊戲送實體紀念版球隊卡

責任編輯：張寶燕

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