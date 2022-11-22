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【港鐵66】港鐵全新市區綫8卡列車11.27於觀塘綫投入服務　新列車有6大特點（多圖）

Hot Talk 17:46 2022/11/22

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【港鐵66】港鐵全新市區綫8卡列車11.27於觀塘綫投入服務　新列車有6大特點（多圖）

港鐵 （00066） 早前接連發生甩車門事件後，令人關注港鐵的列車維修問題。港鐵表示，首列全新市區綫八卡列車將於周日（11月27日）於觀塘綫正式投入服務，為市區綫的列車資產更新揭開序幕，新列車將逐步取代由1979年開始服務香港市民的市區綫第一代列車，而繼觀塘綫後，港島綫、荃灣綫及將軍澳綫的車隊亦會更新，港鐵會確保有關工作有序進行。

港鐵已訂購93列新列車並已開始陸續付運

港鐵指，市區綫的列車自觀塘綫通車至今服務香港逾40年，隨相關列車陸續到達資產年限，以及鐵路系統進入資產更新周期，公司早前已訂購93列新列車並已開始陸續付運。

新車的6大特點包括：
1. 有部分車門旁邊的玻璃屏風稍微移入車廂內，為騰出更多空間，使乘客上落車更暢順；
2. 車廂內設有更多扶手裝置，包括環型扶手桿和吊環扶手；
3. 座椅設計符合人體工學，並配備背靠，讓乘客坐得更舒適；
4. 車內列車路綫顯示屏以動態路綫圖顯示，為乘客提供更多車務資訊；
5. 全面採用LED照明，既環保亦使車廂更光猛；
6. 列車上配備「智能伺服器」，可實時遙距監察列車行駛期間關鍵設備的狀況，並透過大數據分析加強列車的預防性維修。

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港鐵歷來在列車方面最大的投資

港鐵香港客運服務總監楊美珍指，93列新列車是港鐵歷來在列車方面最大的投資，希望藉此機會提升列車設計，包括提供更好的乘車體驗設施，以及在新列車增加具備智慧功能的設備，以提升列車運作的可靠性。

新列車將先配備市區綫現有的信號系統，並在市區綫信號系統更換工程完成後，轉用將來新的信號系統。港鐵會全力推展新信號系統軟件工程，並會反覆進行驗證及測試，同時使用新建立的「信號系統綜合模擬測試平台」模擬測試不同情景，並進行列車實地測試，符合政府相關部門要求下，新信號系統就可以投入運作。

港鐵預計，新信號系統將於2025至2026年間在荃灣綫投入服務，之後陸續在港島綫、觀塘綫及將軍澳綫投入服務，整個項目預計於2028至2029年間完成。

相關文章：【港鐵66】港鐵荃灣綫列車服務今早回復正常　油麻地站甩門兩人傷（第四版）

相關文章：【港鐵66】政府正式通過增設港鐵古洞站　料2023年動工、2027年落成

編輯：陳韻妍

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