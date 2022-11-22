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【證監諮詢】證監會進一步諮詢持倉限額制度　決定擴大指明合約的名單

股市 17:44 2022/11/22

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【證監諮詢】證監會進一步諮詢持倉限額制度　決定擴大指明合約的名單

證監會今日就持倉限額制度作出的修訂建議發表諮詢總結，並展開為期1個月的進一步諮詢至12月23日。證監會表示，決定香港衍生工具市場的近期發展而落實某些建議，使持倉限額制度得以更加切合證監會的監管政策及目標，當中包括：

  • （1）擴大指明合約的名單；
  • （2）就某些新合約訂明持倉限額及須申報水平；
  • （3）調高人民幣貨幣合約的持倉限額；
  • （4）就在假期交易的合約施加大額未平倉合約申報規定；
  • （5）釐清結算所參與者在哪些情況下不被視為對其客戶的持倉具酌情決定權；及
  • （6）就結算所參與者引入超逾上限持倉量許可制度

證監會現正就關於持倉限額和申報規定對基金的應用的額外修訂展開進一步諮詢，涉及對管理基金或傘子基金的子基金的資產管理人施加額外責任，和訂明受託人合規責任。

因應聯交所修改持倉限額分級制，證監會另建議，修改對股票期權和股票期貨合約的法定持倉限額，以及移除小型股票指數期貨和期權合約的額外持倉限額。

證監會不擬為國際期貨及期權合約訂明法定持倉限額

證監會行政總裁歐達禮稱，設定法定持倉限額的首要目的是透過限制大額持倉來管控香港市場的系統性風險，持倉限額制度對於維持本港金融市場的穩定至關重要，故應予定期更新。

證監會特別指出，將就國際期貨及期權合約採取一套不同的監管方針，即不會就該等合約（內地相關合約及人民幣貨幣合約除外）訂明法定持倉限額及大額未平倉合約申報水平。

相關文章：

【持倉限制】證監會諮詢修訂上市期貨及期權合約的持倉限額制度

【港交所監管】港交所落實在個股股票期權及期貨實施持倉限額「五級制」

編輯：麥德銘

 

金融監管機構 股票期權 股票期貨 指數期貨 證監會

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