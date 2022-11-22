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【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價

股樓投資 18:33 2022/11/22

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兩大科網股騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)先後公布上季業績。由於兩股盈利同時較市場預期理想，加上近月調整已反映不少負面消息，因此仍獲大部分券商建議買入。

【京東9618】京東副總監級別以上明年減薪最多兩成 劉強東另捐1億擴員工救助基金  詳情請看【下一頁

花旗發表報告，於騰訊績後上調其目標價3％，重申「買入」評級，相信第三季季績為盈利不確定性的終結，以及收入將於明年重新加快增長。花旗指出，騰訊第三季利潤勝預期，及分派美團（03690）股份屬雙重正面因素。在關注高質素商業服務收入及經營或銷售管理成本削減下，公司扭轉過去4個季度盈利負面趨勢。雖然短期仍受宏觀經濟不確定性影響，但視頻號；國際市場推出遊戲；SaaS解決方案訂閱表現似乎樂觀，有助維持業務增長及改善利潤能力。該行亦預測騰訊第四季國內、外遊戲收入分別按年下跌4％、8％；總廣告收入按年料升9.6％；金融科技及企業服務則按年跌3％。第四季經調整純利預測318億元人民幣，按年升27％；惟按季跌2％。

騰訊績後大行最新目標價一覽

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【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

阿里方面，摩通則預計阿里在2024年度經調整每股盈利增長將恢復至42％，2023年度則為下跌9％，主要受消費復甦及成本優化所帶動；認為截至12月底止的財季，本地電商前景將較原先預期更差，建議投資者可忽視短期坎坷的財務表現，轉而關注未來內地有望重新開放下，集團在2024年度的前景。該行維持阿里「增持」評級，目標價亦調升近4％，認為該股仍具吸引力，在多個領域上具有潛在擴張的空間。摩通又估計，阿里下年度的客戶管理收入將恢復增長，加上成本優化見效，將推動盈利快速恢復增長。

【京東9618】京東健康上季 經調整盈利按年大增86%  詳情請看【下一頁

阿里績後大行最新目標價一覽

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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