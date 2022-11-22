花旗銀行：51%受訪者料樓價未來1年續跌　逾半願意溢價10%至30%買一手樓　42%願考慮買凶宅

加息等不明朗因素影響市民入市態度，花旗銀行發表2022年市民置業意向調查，調查於今年9月進行，當時逾1000名受訪者中，有51%預計未來12個月樓價會下跌。有16%受訪者認為現時是置業好時機，比去年同期上升達四倍，更是近十年來最高的紀錄。卻未見帶動受訪者的置業意欲。有興趣置業的受訪者比例，比去年同期的13%微升兩個百分點至15%。

受訪者當中有14%認為自己有置業需要，按調查結果作推算，估計約有58萬8千人自覺有需要置業。關於買樓的偏好，91%受訪者心儀一手樓，當中41%願意多付一至兩成的溢價購買一手樓，18%受訪者更願意多付兩至三成去買一手樓。

報告亦提及，有42%會認真考慮買入凶宅，但大部分認為樓價需折讓3成以上。

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