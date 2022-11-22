【國企改革】 易會滿﹕建立中國特色估值體系 市場憧憬國企改革 「中字股」集體飆升

中國證監會主席易會滿表示，探索建立具有中國特色的估值體系，其後內地投行接力唱好，令市場憧憬國企改革，刺激多隻國企「中字股」炒上。藍籌股中，中國聯通（00762）一度升12%，高見4.24元，收報4.06元，升6.8%，為今日表現最好藍籌。聯通A股（滬：600050）更漲停板，報4.08元人民幣，大升近一成。

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中電信（00728）及中移動（00941）分別升2.8%及1.8%；中國中冶（01618）大升13%；中鐵建（01186）升5.9%；中鐵（00390）升6.9%；中石油（00857）升2.4%；中國能源建設（03996）升5.7%；中車（01766）升3.5%；中遠海能（01138）升3.1%；中船防務（00317）升5.4%。

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易會滿昨日（21日）在2022金融街論壇年會上作主題演講時指出，「探索建立具有中國特色的估值體系」，估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度。他更指，上市公司特別是國有上市公司，要「練好內功」，也要進一步強化公眾公司意識，主動加強投資者關係管理，讓市場更好地認識企業內在價值。

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記者：郭秀慧