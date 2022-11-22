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【業績｜旅遊】同程旅行第三季經調整溢利按年跌27%　同程：旅遊業再次陷入停滯

股市 17:58 2022/11/22

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【業績｜旅遊】同程旅行第三季經調整溢利按年跌27%　同程：旅遊業再次陷入停滯

同程旅行  （00780）  公布第三季度業績，截至9月底止3個月經調整溢利按年減少26.6%至2.52億元（人民幣，下同）；列帳業績盈轉虧，淨蝕9394萬元；經調整EBITDA按年減少10.7%至4.62億元；收入增長5.6%至20.48億元人民幣。集團表示，今年8月底內地大規模新型冠狀病毒檢測及封鎖等嚴格的管控措施，導致旅遊業再次陷入停滯。

按業務劃分，集團住宿預訂服務收入按年增加26.9%至8.19億元；交通票務服務收入按年減少12.3%至9.87億元；其他收入包括廣告服務、會員服務、配套 增值用戶服務、商務旅遊服務、景點門票服務，以及酒店管理服務則按年增加42.9%至2.43億元。

用戶數目方面，受集團對流量來源的持續探索及把握市場反彈機會的能力所推動，第三季度平均月活躍用戶按年下跌1.7%至2.82億人。月付費用戶按年增9.5%至3680萬人，年付費用戶按年增2.25%至2.01億人。

同程旅行執行董事兼首席執行官馬和平先生表示，集團將加深下沉市場滲透，為疫情穩定後的可持續增長做好鋪墊。

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