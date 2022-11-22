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業主「投降」劈價215萬　東涌藍天海岸兩房戶645萬沽　較9月同類單位造價回落近20%

股樓投資 17:35 2022/11/22

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樓市交投氣氛轉差，再有業主大幅減價賣樓。中原地產王文彬說，東涌藍天海岸2座中層E室，實用面積592平方呎，兩房間隔，享山景，今年8月開價860萬元，業主因應市況多次降價，減至645萬元，終獲上車客承接，實用呎價10,895元，累減215萬元。 

值得留意的是，王文彬指，對上同類成交為9月錄得的2座高層E室，成交價793.8萬元，即是說，相隔約兩個月，造價回落148.8萬元。

資料顯示，原業主於2004年9月以244.2萬元一手購入單位，持貨18年，現帳面獲利400.8萬元，物業期內升值1.6倍。談到近期市況，王文彬指，藍天海岸本月錄得4宗成交，平均實用呎價約12,454元。 

延伸閱讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇　間隔方正 落地窗展空間感【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 藍天海岸 東涌 私人屋苑 中原地產

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