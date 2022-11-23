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【股神沽比亞迪】比亞迪跌逾1%　巴菲特上周四再沽322.55萬股、套現6.3億　11月起加速減持逾2450萬股

股市 09:25 2022/11/23

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【股神沽比亞迪】巴菲特再沽322.55萬股比亞迪　套現6.3億

股神巴菲特（Warren Buffett）再減持比亞迪  （01211）  ，聯交所披露，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）上周四（17日）出售322.55萬股比亞迪，每股作價195.4212元，持股量由16.28%減至15.99%，套現6.3億元。

比亞迪股價逆市低開1.5%，開報175.5元。

巴菲特上周減持行動跨越1%披露門檻，最新披露文件顯示，巴郡仍持有1.76億股比亞迪，較11月8日時的1.82億股，減少692.05萬股或0.63%，以11月9日至17日每股平均價189.06元計，貨值13.08億元。

巴菲特明顯加快沽貨速度，簡單推算，巴菲特11月起減持2450.25萬股比亞迪，貨值逾46億元。巴菲特第一次披露沽貨日期是在8月底，第二次是9月初，第三次是11月4日，第四次11月10日，第五次則為周五（11月22日）。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

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編輯：李哲毅

港股 比亞迪股份（01211） 比亞迪 巴菲特 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）

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