碧咸大仔教調Gin Tonic 網民直言「睇唔透」Brooklyn（有片）

英超退役球星碧咸長子Brooklyn立志成為廚師，不時在網上分享製作食物過程影片。近日Brooklyn亦在網上教導粉絲製作兩款調酒，其中一款為最基礎款的Gin Tonic。但Brooklyn在影片中亦有加入青瓜等大改Gin Tonic配方，他直言自己在廚房中是「瘋子」。

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現年23歲的Brooklyn Beckham和美國媒體《Bustle》合作，拍攝教導調製Gin Tonic及Lychee Martini兩款雞尾酒教程。影片在一開始就表示，改兩款雞尾酒是Brooklyn最愛。他亦在影片中指，自己喜歡製造新飲品及新嘗試。Brooklyn更直言，自己在廚房中是瘋子（nutter in the kitchen）。

Brooklyn在調製Gin Tonic時，除了使用必須的琴酒（Gin）和Tonic水外，還加入青瓜切片、青檸汁、迷迭香及薄荷葉。而在製作Lychee Martini時，他並未使用一般配方有的荔枝利口酒或荔枝糖漿，而是使用罐頭荔枝中的液體取代，成品亦非如常見的一般清澈，而是微帶乳白色。

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影片在網上引來熱議，有網民質疑Brooklyn是否旨在嘲笑。有網民諷刺表示，Brooklyn用琴酒及Tonic水製作Gin Tonic想法非常出色，此前從未有人想到。亦有網民形容，影片簡直是開創性（groundbreaking），前所未見。亦有網民指，或許Brooklyn多年以來就一直在反嘲大眾。

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責任編輯：李俊儀