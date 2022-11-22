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金正恩攜女童視察導彈發射 南韓情報院料為大女金朱愛

環球社會熱點 17:30 2022/11/22

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北韓領袖金正恩近日牽著一名女孩視察洲際彈道導彈發射，首度曝光女兒樣貌，引起廣泛關注。南韓官媒韓聯社周二（22日）引述國家情報院分析，估計該名女童是金正恩的第二個孩子金朱愛。

美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄 【下一頁】

南韓國會周二舉行情報委員會，商討近日北韓的動向。韓聯社引述委員會幹事、國民力量議員劉相凡透露，國情院認為上周陪同金正恩視察洲際彈道導彈發射，身穿白羽絨服的女童是金正恩第二名子女﹑大女金朱愛。

劉相凡表示，相中女童較一般10歲左右兒童體型高大，與國情院曾獲取「金朱愛比同齡孩子高大」的情報吻合，因此證實該女童是金朱愛。國情院認為，金正恩攜女兒觀摩射彈，可能是為了展現他致力保障下一代安全的決心。

劉相凡引述國情院指，北韓以完成核導彈開發為目標，很可能再次發起挑釁，認為北韓進行第7次核試驗的可能性極大。

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北韓官媒《朝中社》早前報道，北韓上周五（18日）試射一枚洲際彈道導彈，同時公布多張相片，介紹金正恩與夫人李雪主及女兒一同在場觀摩。這亦是金正恩首次罕有曝光子女樣貌。

金正恩女兒身穿白色羽絨外套、黑色長褲及紅色鞋，牽著父親的手看導彈發射。在金正恩疑似向下屬發表講話相片中，她亦與第一夫人李雪主站在一旁，面帶微笑。

外界盛傳金正恩與李雪主育有3子女，包括長子、一個女兒，第三個孩子性別不明。估計大女金朱愛於2013年出生，今年9歲。

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責任編輯：郭麗明

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