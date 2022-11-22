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外區換樓客1100萬購山村大廈　持貨39年轉手賺逾百倍

股樓投資 17:00 2022/11/22

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美聯物業許家銘表示，跑馬地山村大廈，樓齡約有50年，由於位處傳統豪宅地段及環境不俗，故一個低層D室單位獲一外區換樓客垂青，單位實用面積約為805平方呎，原業主近期叫價約1,130萬元，議價後以約1,100萬元成交，折合實用呎價約為13,665元。

原業主早於1973年持有物業，當年購入價約10.5萬元，是次轉手帳面獲利約1,089.5萬元，物業升值約104倍。

延伸閲讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇 間隔方正 落地窗展空間感【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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