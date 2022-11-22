【筍工推介】郵政署招聘客服　負責郵件查詢須輪更　月薪1.7萬元　中學畢業可申請

郵政署近日招聘客戶服務員，除了負責本地郵件查詢服務外，亦需與海外郵政機關聯絡等工作。職位空缺月薪17,549元，中學畢業可申請，不過需要輪班工作，每周工作五天，星期一至五由上午8時30分至晚上7時，星期六則由上午8時30分至下午6時6分。視乎運作需要，獲聘者或需在星期日和公眾假期當值。

申請將於本月25日截止，要留意當局不接受互聯網遞交申請，只可郵寄或親身遞交申請。有興趣申請人士可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。

填妥的申請書須於截止申請日期或之前

a)親身把填妥的申請表格[G .F .340 (3/2013修訂版)]投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7:30至下午6:30，星期六上午7:30至下午1:30(星期日及公眾假期除外);或

b)以郵寄方式送達查詢地址。請於信封面上清楚註明「申請客戶服務員（郵件查詢）職位」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。請確保已貼上足夠郵資。所有申請書，如資料不全/不清楚、逾期遞交、郵資不足、以傳真或電郵方式遞交、或非使用指定的申請表格，均不獲處理。

申請人請盡量在申請表格上提供一個電郵地址，如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後四星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可能視作經已落選。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況以致需較長時間處理申請，申請人或會較遲接獲通知。

聯絡地址：香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組

查詢電話：2921 2532

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